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Испания
22 декабря 2024, 03:21 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:10
43
0

Ривалдо пророчит Мбаппе хороший сезон в Реале

Бывший футболист «Барселоны» оценил французского игрока

22 декабря 2024, 03:21 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:10
43
0
Ривалдо пророчит Мбаппе хороший сезон в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо оценил игру французского форварда Килиана Мбаппе.

«Как и у каждого футболиста, у Мбаппе был очень тяжелый старт. Такие моменты случаются. Но уже сейчас видно, что игрок прибавляет с каждой игрой. Мбаппе демонстрирует заметный прогресс.

Он будет много забивать и признаваться лучшим игроком матча. У него достаточно таланта, чтобы стать лучшим игроком мира.

Нужно понимать, что «Реал Мадрид» - это лучшая команда мира, и здесь необходимо немного больше времени для адаптации, даже если ты считаешься отличным игроком.

Вскоре Мбаппе станет ключевым игроком «Реала» и будет бороться за «Золотой мяч», - сказал Ривалдо.

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Ривалдо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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