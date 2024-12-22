Ривалдо пророчит Мбаппе хороший сезон в Реале
Бывший футболист «Барселоны» оценил французского игрока
Легендарный экс-футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо оценил игру французского форварда Килиана Мбаппе.
«Как и у каждого футболиста, у Мбаппе был очень тяжелый старт. Такие моменты случаются. Но уже сейчас видно, что игрок прибавляет с каждой игрой. Мбаппе демонстрирует заметный прогресс.
Он будет много забивать и признаваться лучшим игроком матча. У него достаточно таланта, чтобы стать лучшим игроком мира.
Нужно понимать, что «Реал Мадрид» - это лучшая команда мира, и здесь необходимо немного больше времени для адаптации, даже если ты считаешься отличным игроком.
Вскоре Мбаппе станет ключевым игроком «Реала» и будет бороться за «Золотой мяч», - сказал Ривалдо.
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