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Чемпионат Англии
Вест Хэм
21.12.2024 17:00 – FT 1 : 1
Брайтон
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Англия
22 декабря 2024, 04:06 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:08
8
0

Вест Хэм – Брайтон – 1:1. Закономерная ничья. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в 17-м туре АПЛ

22 декабря 2024, 04:06 | Обновлено 22 декабря 2024, 04:08
8
0
Вест Хэм – Брайтон – 1:1. Закономерная ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в 17-м туре Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» принимал «Брайтон».

На протяжении всего матча игра между командами была равной.

Первый тайм завершился без голов, хотя арбитр показал три желтые карточки.

Во втором тайме гости вышли вперед - на 51-й минуте Матс Виффер отметился голом.

Однако уже через семь минут Мохаммед Кудус сравнял счет. Больше команды не забивали.

АПЛ. 17-й тура. 21 декабря

Вест Хэм – Брайтон – 1:1

Голы: Кудус, 58, - Виффер, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Брайтон).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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