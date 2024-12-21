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Вест Хэм
21.12.2024 17:00 – FT 1 : 1
Брайтон
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Англия
21 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:06
198
0

Хет-трик форварда Ньюкасла, Ноттингем Форест – в топ-3 АПЛ

Матчи чемпионата Англии

21 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:06
198
0
Хет-трик форварда Ньюкасла, Ноттингем Форест – в топ-3 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ноттингем Форест в матче чемпионата Англии обыграл Брентфорд со счетом 2:0 и поднялся в топ-3 АПЛ. Команда выиграла третью кряду встречу, а вот Брентфорд проиграл третий раз подряд.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк провел матч в запасе.

В другом матче Ньюкасл обыграл Ипсвич 4:0, а хет-трик оформил форвард Александер Исак.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Брентфорд – Ноттингем Форест 0:2
Голы: Аина, 38, Эланга, 51

Ипсвич – Ньюкасл 0:4
Голы: Исак, 1, 45, 54, Мерфи, 32,

Вест Хэм – Брайтон 1:1
Голы: Кудус, 58 - Виффер, 51

Турнирная таблица

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Ноттингем Форест Ньюкасл Ипсвич Брентфорд Егор Ярмолюк Брайтон Вест Хэм
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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