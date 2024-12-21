Хет-трик форварда Ньюкасла, Ноттингем Форест – в топ-3 АПЛ

Ноттингем Форест в матче чемпионата Англии обыграл Брентфорд со счетом 2:0 и поднялся в топ-3 АПЛ. Команда выиграла третью кряду встречу, а вот Брентфорд проиграл третий раз подряд.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк провел матч в запасе.

В другом матче Ньюкасл обыграл Ипсвич 4:0, а хет-трик оформил форвард Александер Исак.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Брентфорд – Ноттингем Форест 0:2

Голы: Аина, 38, Эланга, 51

Ипсвич – Ньюкасл 0:4

Голы: Исак, 1, 45, 54, Мерфи, 32,

Вест Хэм – Брайтон 1:1

Голы: Кудус, 58 - Виффер, 51

Турнирная таблица