Англия21 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:06
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Хет-трик форварда Ньюкасла, Ноттингем Форест – в топ-3 АПЛ
Матчи чемпионата Англии
21 декабря 2024, 19:02 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:06
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Ноттингем Форест в матче чемпионата Англии обыграл Брентфорд со счетом 2:0 и поднялся в топ-3 АПЛ. Команда выиграла третью кряду встречу, а вот Брентфорд проиграл третий раз подряд.
Украинский хавбек Егор Ярмолюк провел матч в запасе.
В другом матче Ньюкасл обыграл Ипсвич 4:0, а хет-трик оформил форвард Александер Исак.
Чемпионат Англии. 17-й тур
Брентфорд – Ноттингем Форест 0:2
Голы: Аина, 38, Эланга, 51
Ипсвич – Ньюкасл 0:4
Голы: Исак, 1, 45, 54, Мерфи, 32,
Вест Хэм – Брайтон 1:1
Голы: Кудус, 58 - Виффер, 51
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