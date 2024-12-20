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20 декабря 2024, 20:06 |
1320
3

ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика

Михаил сделал общий снимок с фанатом-блогером Шарги

20 декабря 2024, 20:06 |
1320
3
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик прилетел в Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Об этом в социальных сетях сообщил фанат-блогер пенсионеров Шарги, который опубликовал общее фото с украинцем.

21 декабря в Эр-Рияде состоится реванш между Александром Усиком (22–0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО). На кону стоят титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO). В первом поединке в мае 2024 года одержал победу Александр Усик разделенным решением судей.

В ночь на 17 декабря стало известно о том, что Мудрику грозит длительная дисквалификация из-за проваленного допинг-теста. В крови 23-летнего футболиста нашли запрещенное вещество, проба «А» была взята еще в октябре 2024 года. Проба «В» будет открыта в ближайшее время.

ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика

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фото lifestyle Михаил Мудрик Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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FCKarpatyLv
А де його шльондра орчиха, яка його допінгом нагодувала?
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0
Бензар Євген
Мудрык приїхав? Маєчня. Нащо? Ти хто взагалі до світу боксу опудало? А може й жадана у валізі привіз з собою?
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-2
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