ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
Михаил сделал общий снимок с фанатом-блогером Шарги
Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик прилетел в Эр-Рияд, Саудовская Аравия.
Об этом в социальных сетях сообщил фанат-блогер пенсионеров Шарги, который опубликовал общее фото с украинцем.
21 декабря в Эр-Рияде состоится реванш между Александром Усиком (22–0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО). На кону стоят титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO). В первом поединке в мае 2024 года одержал победу Александр Усик разделенным решением судей.
В ночь на 17 декабря стало известно о том, что Мудрику грозит длительная дисквалификация из-за проваленного допинг-теста. В крови 23-летнего футболиста нашли запрещенное вещество, проба «А» была взята еще в октябре 2024 года. Проба «В» будет открыта в ближайшее время.
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
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