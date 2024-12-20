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  4. «Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
Лига наций
20 декабря 2024, 15:05 |
1963
5

«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины

Главный тренер национальной команды объяснил, в чем главная проблема Артема Довбика

20 декабря 2024, 15:05 |
1963
5
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Во-первых, вообще не помню, чтобы Артем приехал в сборную, и у него что-то не болело, не было какого-то повреждения. Он всегда лечится. Даже когда у него было очень серьезное повреждение, он приехал в лагерь сборной, показал повреждение и лечился, хотел сыграть вторую встречу. Но то же самое у него в «Роме». Он всегда играет не на своём максимуме.

Во-вторых, в течение его лучшего сезона в «Жироне» команда хорошо его использовала. В команде были вингеры, которые много работали на Артема. Много было передач в штрафную площадь, он много завершал. И сейчас, насколько видел его первые матчи в «Роме», они вообще играют по-другому, даже несмотря на то, что Артем забивал достаточно. Но для меня самая главная проблема Артема в этом сезоне – это повреждения, травмы, которые он не долечивает.

Он приезжает в лагерь национальной сборной, он хочет играть, выходит, но надеюсь... Я разговаривал с ним – сейчас очень важно, чтобы он вернул форму, чтобы выходил на поле и ничего не чувствовал».

Ранее Сергей Ребров высказался о допинг-скандале Михаила Мудрика.

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Артем Довбик Сергей Ребров Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 5
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pricolist
Де тут критика?
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+3
ALFred
Мда, я в шоці з цих авторів на сайті
Вирвати абзац зі статті на Трибуна, додати безглуздий заголовок це все, на що вони спроможні. 
Краще зайдіть на Трибуна і почитайте повне інтерв'ю чим це.... 
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+2
avk2307
Редкое умение редакторов выдернуть фразу из контекста.
Для тех у кого есть знания и силы прочитать всю статью заголовок более чем странный
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+1
turist86
як і Циганков
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0
Gargantua81
такие габаритные форварды всегда рано коленки стирают, за редким исключением типа Левандовски
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0
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