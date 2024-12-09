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  4. Рейтинг WTA. Ястремская потеряла одну позицию перед стартом в Лиможе
WTA
09 декабря 2024, 04:59 |
38
0

Рейтинг WTA. Ястремская потеряла одну позицию перед стартом в Лиможе

В первой тридцатке изменений нет, Даяну обошла Элизе Мертенс

09 декабря 2024, 04:59 |
38
0
Рейтинг WTA. Ястремская потеряла одну позицию перед стартом в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Поскольку сезон уже завершен, девушкам осталось выступать либо на турнирах WTA 125, либо на турнирах ITF.

Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то первой ракеткой страны по-прежнему является Марта Костюк (18). Элина Свитолина располагается на 23-й позиции.

Даяна Ястремская, которая на этой неделе сыграет на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция), потеряла одну позицию. Теперь она 34-я, ее обошла Элизе Мертенс.

Ангелина Калинина вернулась на 56-ю строчку, а Юлия Стародубцева опустилась на одно место – 101-я. Александра Олейникова улучшила 12 позиций и теперь идет на 285-м месте. Ее личным рекордом является 284-я строчка (28 октября 2024 года).

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге в первой десятке – без изменений. Людмила Киченок сохранила четвертое место.

Неизменными остались и позиции Марты Костюк и Надежда Киченок – 60-я и 40-я соотвеnственно.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Юлия Стародубцева Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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