Рейтинг WTA. Ястремская потеряла одну позицию перед стартом в Лиможе

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Поскольку сезон уже завершен, девушкам осталось выступать либо на турнирах WTA 125, либо на турнирах ITF.

Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то первой ракеткой страны по-прежнему является Марта Костюк (18). Элина Свитолина располагается на 23-й позиции.

Даяна Ястремская, которая на этой неделе сыграет на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция), потеряла одну позицию. Теперь она 34-я, ее обошла Элизе Мертенс.

Ангелина Калинина вернулась на 56-ю строчку, а Юлия Стародубцева опустилась на одно место – 101-я. Александра Олейникова улучшила 12 позиций и теперь идет на 285-м месте. Ее личным рекордом является 284-я строчка (28 октября 2024 года).

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге в первой десятке – без изменений. Людмила Киченок сохранила четвертое место.

Неизменными остались и позиции Марты Костюк и Надежда Киченок – 60-я и 40-я соотвеnственно.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA