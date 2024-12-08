WTA08 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:54
311
1
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире WTA 125 в Лиможе
Даяна на старте турнира сыграет против Алины Чараевой
08 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:54
311
1
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала первую соперницу на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).
В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Алины Чараевой (WTA 248). Чараева выиграла единственный матч квалификации у Юстины Микульските (Литва, WTA 237).
Ранее Ястремская не играла с Чараевой. Даяна получила второй номер посева на соревнованиях в Лиможе.
125-тысячник в Лиможе пройдет с 9 по 15 декабря. Дата и время стартового матча Даяны пока неизвестны.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2024, 15:47 18
Кирилл Попов попал в языковой конфуз
Футбол | 08 декабря 2024, 02:11 15
«Красные» – главные фавориты на трансфер Судакова
Теннис | 08.12.2024, 01:39
Футбол | 08.12.2024, 00:32
Футбол | 08.12.2024, 17:09
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Шанс, що попаде кацапка 1:4, тобто 25% і на тобі...ну треба проходити таке
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2024, 18:31 1
08.12.2024, 08:54
07.12.2024, 13:58 16
06.12.2024, 21:30 28
07.12.2024, 01:25 5
07.12.2024, 01:56 9
07.12.2024, 22:16 7