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  4. Стала известна первая соперница Ястремской на турнире WTA 125 в Лиможе
WTA
08 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:54
311
1

Стала известна первая соперница Ястремской на турнире WTA 125 в Лиможе

Даяна на старте турнира сыграет против Алины Чараевой

08 декабря 2024, 22:12 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:54
311
1
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире WTA 125 в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала первую соперницу на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Алины Чараевой (WTA 248). Чараева выиграла единственный матч квалификации у Юстины Микульските (Литва, WTA 237).

Ранее Ястремская не играла с Чараевой. Даяна получила второй номер посева на соревнованиях в Лиможе.

125-тысячник в Лиможе пройдет с 9 по 15 декабря. Дата и время стартового матча Даяны пока неизвестны.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Шанс, що попаде кацапка 1:4, тобто 25% і на тобі...ну треба проходити таке
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