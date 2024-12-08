Стала известна первая соперница Ястремской на турнире WTA 125 в Лиможе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала первую соперницу на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Алины Чараевой (WTA 248). Чараева выиграла единственный матч квалификации у Юстины Микульските (Литва, WTA 237).

Ранее Ястремская не играла с Чараевой. Даяна получила второй номер посева на соревнованиях в Лиможе.

125-тысячник в Лиможе пройдет с 9 по 15 декабря. Дата и время стартового матча Даяны пока неизвестны.

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