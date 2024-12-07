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07 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:41
218
0

Ястремская получила второй номер посева на турнире WTA 125 в Лиможе

Украинская теннисистка попытается прервать серию поражений

07 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:41
218
0
Ястремская получила второй номер посева на турнире WTA 125 в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) получила второй номер посева на турнире WTA 125, который пройдет с 9 по 15 декабря в Лиможе, Франция. Она получила wild card от организаторов и будет второй по рейтингу участницей турнира после Екатерины Александровой (WTA 28).

Ястремская свою первую соперницу узнает по итогам квалификации, которая пройдет в воскресенье. Для украинской теннисистки этот турнир станет возможностью прервать серию из семи поражений подряд. На турнире в Лиможе Ястремская участвовала всего один раз – в 2016 году, но тогда она уступила в первом круге.

Кроме Ястремской, wild card на турнире также получила олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич.

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Даяна Ястремская WTA Лимож Екатерина Александрова Белинда Бенчич
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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