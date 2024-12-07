Ястремская получила второй номер посева на турнире WTA 125 в Лиможе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) получила второй номер посева на турнире WTA 125, который пройдет с 9 по 15 декабря в Лиможе, Франция. Она получила wild card от организаторов и будет второй по рейтингу участницей турнира после Екатерины Александровой (WTA 28).

Ястремская свою первую соперницу узнает по итогам квалификации, которая пройдет в воскресенье. Для украинской теннисистки этот турнир станет возможностью прервать серию из семи поражений подряд. На турнире в Лиможе Ястремская участвовала всего один раз – в 2016 году, но тогда она уступила в первом круге.

Кроме Ястремской, wild card на турнире также получила олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич.