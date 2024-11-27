Ястремская еще сыграет на турнире WTA в 2024 году. Известно, где и когда

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) сыграет на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

Украинка получила wild card в основу соревнований от организаторов. Она будет второй самой рейтинговой участницей после Екатерины Александровой (WTA 28).

Турнир в Лиможе пройдет с 9 по 15 декабря на хардовых покрытиях в помещении. В 2022 году на этих кортах трофей завоевала Ангелина Калинина.

Помимо Ястремской, wild card в Лимож также получила олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич.