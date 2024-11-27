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  4. Ястремская еще сыграет на турнире WTA в 2024 году. Известно, где и когда
WTA
27 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:09
317
0

Ястремская еще сыграет на турнире WTA в 2024 году. Известно, где и когда

Даяна получила wild card в основу 125-тысячника в Лиможе, Франция

27 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:09
317
0
Ястремская еще сыграет на турнире WTA в 2024 году. Известно, где и когда
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) сыграет на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

Украинка получила wild card в основу соревнований от организаторов. Она будет второй самой рейтинговой участницей после Екатерины Александровой (WTA 28).

Турнир в Лиможе пройдет с 9 по 15 декабря на хардовых покрытиях в помещении. В 2022 году на этих кортах трофей завоевала Ангелина Калинина.

Помимо Ястремской, wild card в Лимож также получила олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич.

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Екатерина Александрова Даяна Ястремская Белинда Бенчич WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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