WTA27 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:09
317
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Ястремская еще сыграет на турнире WTA в 2024 году. Известно, где и когда
Даяна получила wild card в основу 125-тысячника в Лиможе, Франция
27 ноября 2024, 20:42 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:09
317
0
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) сыграет на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
Украинка получила wild card в основу соревнований от организаторов. Она будет второй самой рейтинговой участницей после Екатерины Александровой (WTA 28).
Турнир в Лиможе пройдет с 9 по 15 декабря на хардовых покрытиях в помещении. В 2022 году на этих кортах трофей завоевала Ангелина Калинина.
Помимо Ястремской, wild card в Лимож также получила олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич.
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