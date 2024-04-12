Элина Свитолина – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию игры матчевого противостояния КБДК Украина – Румыния
12 апреля женская сборная Украины по теннису начнет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Заключительный поединок первого игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут Элина Свитолина (WTA 18) и Жаклин Кристиан (WTA 75).
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Игра состоится после завершения противостояния Леси Цуренко и Аны Богдан. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:
12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)
- Леся Цуренко – Ана Богдан
- Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)
- Элина Свитолина – Ана Богдан
- Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае
Элина Свитолина – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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