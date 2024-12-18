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Лига чемпионов
18 декабря 2024, 07:59 | Обновлено 18 декабря 2024, 08:16
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Челси на выезде переиграл Реал в женской Лиге чемпионов

Уже определены все 8 четвертьфиналистов турнира

18 декабря 2024, 07:59 | Обновлено 18 декабря 2024, 08:16
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0
Челси на выезде переиграл Реал в женской Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Челси на выезде переиграл Реал (2:1) в женской Лиге чемпионов и выиграл группу B с 18 очков из 18.

Также максимальное количество баллов набрал Лион в группе A (18 из 18).

Досрочно были определены все 8 четвертьфиналистов турнира.

Лион, Вольфсбург, Челси, Реал, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Барселона вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов среди женщин

6-й тур, 18–19 декабря

  • 18.12. 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:2
  • 18.12. 19:45. Твенте (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) – 3:0
  • 18.12. 22:00. Лион (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 1:0
  • 18.12. 22:00. Рома (Италия) – Галатасарай (Турция) – 3:0
  • 19.12. 19:45. Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • 19.12. 19:45. Санкт-Пельтен (Австрия) – Хаммарбю (Швеция)
  • 19.12. 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)
  • 19.12. 22:00. Ювентус (Италия) – Волеренга (Норвегия)

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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