Украинский бизнесмен приобрел мастер-класс со Свитолиной за $150 тысяч

Мастер-класс с титулованной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной был приобретен на аукционе за 150 тысяч долларов.

Об этом сообщила директор по управлению репутацией и маркетингом группы компаний «Новая Почта» Елена Плахова в своем Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Приобрел этот лот украинский бизнесмен и политик Андрей Журжий, который за 10 дней до полномасштабного вторжения россии в Украину запустил проект Inzhur – первую инвестиционную компанию Украины, позволяющую частным инвесторам покупать части крупных и прибыльных объектов недвижимости и получать дивиденды по арендным платежам.

Деньги с аукциона, на котором и был продан мастер-класс с Элиной, пойдут на усиление ПВО для ВСУ. Этот сбор организован благотворительным фондом «Вернись живым».