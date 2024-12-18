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18 декабря 2024, 07:03 |
392
0

Украинский бизнесмен приобрел мастер-класс со Свитолиной за $150 тысяч

Андрей Журжий выиграл этот лот на аукционе, деньги с которого пойдут на усиление ПВО

18 декабря 2024, 07:03 |
392
0
Украинский бизнесмен приобрел мастер-класс со Свитолиной за $150 тысяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Мастер-класс с титулованной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной был приобретен на аукционе за 150 тысяч долларов.

Об этом сообщила директор по управлению репутацией и маркетингом группы компаний «Новая Почта» Елена Плахова в своем Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Приобрел этот лот украинский бизнесмен и политик Андрей Журжий, который за 10 дней до полномасштабного вторжения россии в Украину запустил проект Inzhur – первую инвестиционную компанию Украины, позволяющую частным инвесторам покупать части крупных и прибыльных объектов недвижимости и получать дивиденды по арендным платежам.

Деньги с аукциона, на котором и был продан мастер-класс с Элиной, пойдут на усиление ПВО для ВСУ. Этот сбор организован благотворительным фондом «Вернись живым».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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