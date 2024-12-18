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18 декабря 2024, 06:02 | Обновлено 18 декабря 2024, 06:31
1390
0

Спасибо, что хоть не Новичок! Как в рф благодарят виолетту за Мудрика

Жители рф пришли в комментарии к бывшей девушке Михаила Мудрика

18 декабря 2024, 06:02 | Обновлено 18 декабря 2024, 06:31
1390
0
Спасибо, что хоть не Новичок! Как в рф благодарят виолетту за Мудрика
Instagram. виолетта грачева

Бывшую девушку вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика – гражданку рф виолетту грачеву – благодарят за её «вклад» в положительный допинг-тест футболиста.

Как известно, в организме Мудрика нашли запрещенное вещество – мельдоний, и теперь игроку грозит дисквалификация на 4 года.

Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин уже предположил, что препарат могла подмешать экс-девушка футболиста.

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А в комментариях крайнего Instagram-поста виолетты некоторые её сограждане уже благодарят:

«Хорошая работа, виолетта. Спасибо, что хоть не Новичок», «💉💉🥱🥱», «Зачем ты Мише портишь карьеру», «Подсыпала Мише запретные вещества», – вот такие комментарии уже можно встретить на её странице:

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фото Михаил Мудрик lifestyle Челси допинг скандал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виолетта Грачева дисквалификация мельдоний
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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