«Спецоперация россии». Эксперт нашел виновную в допинг-скандале Мудрика
Евгений Пронин посоветовал Михаилу обвинить во всем рф и Виолетту Грачеву
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин рассказал, как украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может уменьшить срок наказания за положительный допинг-тест:
«Если адвокаты Михаила используют версию о том, что в рамках спецоперации рф его бывшая (или не бывшая, а хорошо скрытая) российская ш*****а подсыпала ему мельдоний, чтобы разрушить карьеру и подорвать авторитет Украины в мировом спорте, то эта версия может приниматься арбитрами КАС или представителями ВАДА, как смягчающее обстоятельство».
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