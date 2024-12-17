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  4. «Спецоперация россии». Эксперт нашел виновную в допинг-скандале Мудрика
Англия
17 декабря 2024, 14:50 |
2507
21

«Спецоперация россии». Эксперт нашел виновную в допинг-скандале Мудрика

Евгений Пронин посоветовал Михаилу обвинить во всем рф и Виолетту Грачеву

17 декабря 2024, 14:50 |
2507
21
«Спецоперация россии». Эксперт нашел виновную в допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин рассказал, как украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может уменьшить срок наказания за положительный допинг-тест:

«Если адвокаты Михаила используют версию о том, что в рамках спецоперации рф его бывшая (или не бывшая, а хорошо скрытая) российская ш*****а подсыпала ему мельдоний, чтобы разрушить карьеру и подорвать авторитет Украины в мировом спорте, то эта версия может приниматься арбитрами КАС или представителями ВАДА, как смягчающее обстоятельство».

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Виолетта Грачева допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 21
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Олександр
Так він же росіянський ватник .з ким він ще може спілкуватись окрім росіянок ? Вони ж йому і підсипали Так це провина хіба грачової чи ФСБ ?
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+2
Boodya
В чому він експерт? В мельдонію, чи в спецопераціях?
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+2
sania
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
umnuy2
а если сказать что евреи подсыпали так вообще отменят наказание
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+2
Gargantua81
ну это на столько универсальная отмазка, что можно было и не подсказывать
вдула негодница мельдоний через уретру в прекрасное тело нашего козака Мышка
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+1
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Boodya
Експерт по язикотріпанню, як і більшість експертів в експертних експертизах, які вилазять в медіа
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+1
CheMP
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+1
Boodya
Його хтось змушував тягатись з нею, хтось змушував його купляти їй квіти в рос магазинах? іт.д, якщо вже на то пішло.
Ці експерти експертні...і звідки вони тільки беруться
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0
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Серж
Даешь Бубку, он эксперт по мельдонию.
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0
Перець
стопудово  російська шмара а потім вони розійшлися писали соц мережі
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-2
Hungarian 4 sticks🤣
"Спецоперация шляпарен очка", мальчик обиделся за футбол очки десят очки 
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Шевченко
АХАХА))) Боже, какие конченные у нас руководители разных федераций, впрочем как я и говорил, какая страна, такие и руководители. Аве нашему Зелідору разом з кардиналом Дермаком, перетворили країну на ходячий цирк
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-6
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