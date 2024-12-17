Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Ответы футболиста в несколько раз превысили среднюю норму доверия
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Сам игрок уверяет, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. По информации ТаТоТаке, звездный 23-летний футболист уже прошел в Лондоне проверку на полиграфе, и ответы игрока сборной Украины на детекторе лжи в несколько раз превысили среднюю норму доверия.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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А всё потому что в шевченко и ребров идиоты, не способны обучить игроков.
Надеемся что Мудрик сможет доказать невиновность.
По ходу щось знає,або догадується .