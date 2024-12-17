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  4. Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Англия
17 декабря 2024, 15:54 |
6963
26

Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге

Ответы футболиста в несколько раз превысили среднюю норму доверия

17 декабря 2024, 15:54 |
6963
26
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Сам игрок уверяет, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. По информации ТаТоТаке, звездный 23-летний футболист уже прошел в Лондоне проверку на полиграфе, и ответы игрока сборной Украины на детекторе лжи в несколько раз превысили среднюю норму доверия.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси ТаТоТаке полиграф
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 26
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Serhii P.
ви можете людськими словами пояснити, що означає: "відповіді гравця збірної України на детекторі брехні в кілька разів перевищили середню норму довіри". Тобто, він брехав на поліграфі?
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
_09Quantum19_
"Яка точність поліграфа?- застосування комбінації підтверджених методик проведення поліграфних перевірок в ході розслідування забезпечує точність 87% з довірчим інтервалом точності від 80% до 94% і з можливою похибкою не більше 13%".
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+1
TolsTIyELF
Думать надо головой. Максимально уродский допинг чтобы был большой срок, ещё и перед важными матчами лиги наций. Теперь нужно надеяться что отравили одного Мудрика, а иначе технари и лига с. 
А всё потому что в шевченко и ребров идиоты, не способны обучить игроков.
Надеемся что Мудрик сможет доказать невиновность. 
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+1
pricolist
по ходу значить, що відповідав чесно і впевнено
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+1
FunnyCat_____
Вахтер Иванов уже готовит официальную пресс конференцию на своей кухне, по поводу вины Порошенко в этом инциденте!
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0
C.Пеклов
Середню ?А що є вища?В десятки разів вище за середню,але не вища?!
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0
Перець
не брехав 70  відсотків
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0
v.s0312
Напишіть по людськи брехав чи ні!
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0
T-800
кротоботоферма в шоці
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0
Hungarian 4 sticks🤣
Нужно поверить шляпарен очку на полиграфе, он главный подозреваемый🕵️ 
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-1
MIRRA
зате тепер буде час в спортзалах відосики знімати, нал@ва зауральським подарунки робити і т.д... 
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-2
Pixelman
Для,тих, хто не зрозумів: на поліграфі є середня шкала реагування на питання, тобто допустима. У Мудрика ця реакція була перевищена в декілька разів, тобто на питання він відповідав неправдиво.
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-2
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_09Quantum19_
Зрозуміло, що нічого не зрозуміло...
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-2
Фанькин кот
Тогда что, виноваты челсюковские доктора, получается?
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-2
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serhiy
" інтепретація поліграфістами реакцій футболіста показала, що відповіді гравця збірної України на детекторі в кілька разів перевищили середню норму довіри. "
По ходу щось знає,або догадується .
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-2
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Pixelman
Ну от і все, провалив поліграф. Це фіаско. По людськи шкода його, але якщо навіть поліграф не пройшов, то значить приймав препарат  свідомо і значить по всім канонам закону повинен понести покарання. А ще якщо Челсі займеться серйозно цією справою, то Михайло не тільки  залишиться без футболу, а ще й з величезним штрафом, тобто без нічого. Раджу ховати свої грошики в оффшори, поки є можливість.
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-3
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