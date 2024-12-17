Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Украинец закрыл комментарии на своей странице в Instagram
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
После информации о проваленном тесте на допинг полузащитник национальной сборной Украины принял логическое решение относительно своих социальных сетей – Михаил закрыл комментарии к своим сообщениям.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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