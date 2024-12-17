Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

После информации о проваленном тесте на допинг полузащитник национальной сборной Украины принял логическое решение относительно своих социальных сетей – Михаил закрыл комментарии к своим сообщениям.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.