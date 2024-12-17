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  4. Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Англия
17 декабря 2024, 08:32 |
6045
4

Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг

Украинец закрыл комментарии на своей странице в Instagram

17 декабря 2024, 08:32 |
6045
4
Мудрик принял логическое решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

После информации о проваленном тесте на допинг полузащитник национальной сборной Украины принял логическое решение относительно своих социальных сетей – Михаил закрыл комментарии к своим сообщениям.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Burevestnik
часто писав, шо Мудрик не вихованець Шахтьора,
але помилявся...
тепер усвідомив: 
він вихованець ФК Шахтар 
і підтримує традиції вихователів і одноклубників.   
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+2
ДонЛуган
Логическое ? Мудрик и логика ! Прям басня про мартышку и очки ! Интересно какую отмазку придумают адвокаты как запрещённое что то в организм попало ! Скажет что в качалке перепутал свою воду с чьей-то? Или кто то из окружения вместо таблетки от головы дал что то не то ? Ну и на худой конец сейчас можно легко во всем обвинить кремль  Хто всрався ? Невістка 
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+2
Saar
Логічне рішення........ таке собі, логічне рішення....
Ответить
+2
Fitness.sports
Значит правда.... Жаль
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0
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