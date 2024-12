В ночь на 17 декабря появилась информация о том, что 23-летний вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сдал позитивный допинг-тест.

В пробе «А» Михаила обнаружили запрещенное вещество. В ближайшие дни будет также вскрыта проба «B». Если повторная попытка также покажет положительный результат, то Мудрику может грозить до 4 лет дисквалификации.

В X (бывший Twitter) фанаты футбола уже создали большое количество мем-картинок, посвященных этой ситуации. Многие шутят про Поля Погба, который также был пойман на допинге.

ФОТО. Погба и не только. Лучшие мемы про Мудрика после допинг-скандала

