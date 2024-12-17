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  4. ФОТО. Погба и не только. Лучшие мемы про Мудрика после допинг-скандала
Англия
17 декабря 2024, 05:04 |
903
0

ФОТО. Погба и не только. Лучшие мемы про Мудрика после допинг-скандала

Михаил сдал позитивный допинг-тест, в ближайшее время будет официальная информация

17 декабря 2024, 05:04 |
903
0
ФОТО. Погба и не только. Лучшие мемы про Мудрика после допинг-скандала
Twitter. Михаил Мудрик и Поль Погба

В ночь на 17 декабря появилась информация о том, что 23-летний вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сдал позитивный допинг-тест.

В пробе «А» Михаила обнаружили запрещенное вещество. В ближайшие дни будет также вскрыта проба «B». Если повторная попытка также покажет положительный результат, то Мудрику может грозить до 4 лет дисквалификации.

В X (бывший Twitter) фанаты футбола уже создали большое количество мем-картинок, посвященных этой ситуации. Многие шутят про Поля Погба, который также был пойман на допинге.

ФОТО. Погба и не только. Лучшие мемы про Мудрика после допинг-скандала

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси фото мемы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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