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Испания
01 марта 2025, 23:32 |
2012
3

Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско

Украинский вратарь остался на скамейке запасных в этом поединке

01 марта 2025, 23:32 |
2012
3
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал».

Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева сенсационно победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Андрей Лунин, который остался в запасе, прокомментировал первый пропущенный гол «Реала» в этом матче, когда Джонни расстрелял с близкого расстояния Тибо Куртуа.

«Очень трудно остановить такой удар с близкого расстояния», – сказал Лунин во время матча.

Ранее стало известно, будет ли играть Лунин в возможном финале Кубка Испании.

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Бетис Андрей Лунин Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 3
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Falko
Удар був із лінії воротарського. Куртуа не встиг згрупуватися. Складне питання, чи мав би. Але за 9' він відбив не менш складний аналогічний удар, теж після навісу з кутового та ще й із рикошетом від Чуамені. Взагалі, Бетис шикарно подавав кутові зліва, сливки не знали куди бігти і коли підстрибувати.
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Dysear
Ясне діло що він би нічого погано не сказав би в сторону свого напарника, хоч і супротивник за позицією в складі. Ну але те, що Куртуа останнім часом здав вже перетворюється у факт
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