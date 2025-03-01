Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Украинский вратарь остался на скамейке запасных в этом поединке
В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал».
Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева сенсационно победили со счетом 2:1.
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Украинский вратарь Андрей Лунин, который остался в запасе, прокомментировал первый пропущенный гол «Реала» в этом матче, когда Джонни расстрелял с близкого расстояния Тибо Куртуа.
«Очень трудно остановить такой удар с близкого расстояния», – сказал Лунин во время матча.
Ранее стало известно, будет ли играть Лунин в возможном финале Кубка Испании.
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