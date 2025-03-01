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Чемпионат Испании
Бетис
01.03.2025 19:30 – FT 2 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 марта 2025, 22:07 | Обновлено 01 марта 2025, 22:19
5156
0

Бетис – Реал Мадрид – 2:1. Иско наказал экс-команду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги 2024/25

01 марта 2025, 22:07 | Обновлено 01 марта 2025, 22:19
5156
0
Бетис – Реал Мадрид – 2:1. Иско наказал экс-команду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско и Карло Анчелотти

1 марта прошел матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2024/25. 26-й тур, 1 марта

Бетис – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Кардосо, 34, Иско, 54 (пен.) – Диас, 10

Видеообзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Бетис).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Джонни Кардозо (Бетис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Бетис Реал Мадрид Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Браим Диас Иско пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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