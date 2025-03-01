01.03.2025 19:30 – FT 2 : 1
Испания01 марта 2025, 22:07 | Обновлено 01 марта 2025, 22:19
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Бетис – Реал Мадрид – 2:1. Иско наказал экс-команду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги 2024/25
01 марта 2025, 22:07 | Обновлено 01 марта 2025, 22:19
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1 марта прошел матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Ла Лига 2024/25. 26-й тур, 1 марта
Бетис – Реал Мадрид – 2:1
Голы: Кардосо, 34, Иско, 54 (пен.) – Диас, 10
Видеообзор матча
События матча
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Бетис).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Джонни Кардозо (Бетис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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