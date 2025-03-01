1 марта прошел матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ла Лига 2024/25. 26-й тур, 1 марта

Бетис – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Кардосо, 34, Иско, 54 (пен.) – Диас, 10

Видеообзор матча