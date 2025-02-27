В субботу, 1 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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