01.03.2025 19:30 - : -
Испания27 февраля 2025, 17:46 |
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Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 19:30 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги
27 февраля 2025, 17:46 |
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В субботу, 1 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал».
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетіс – Реал МадридСмотреть трансляцию
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