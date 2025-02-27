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Бетис
01.03.2025 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 февраля 2025, 17:46 |
37
0

Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 19:30 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги

27 февраля 2025, 17:46 |
37
0
Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис – Реал Мадрид

В субботу, 1 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетіс – Реал Мадрид
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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Бетис
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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