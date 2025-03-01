Громкая сенсация в Испании. Реал проиграл Бетису и пропустил от Иско
Мадридцы проиграли со счетом 1:2
В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал».
Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева сенсационно победили со счетом 2:1.
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Открыл счет в матче на 10-й минуте Браим Диас. Отыгрался клуб из Севильи на 34-й – точный удар нанес Джонни. Принес победу «Бетису» экс-игрок «Реала» Иско, который забил 54-й минуте с пенальти.
После этого поражения «Реал» продолжает занимать второе место в Ла Лиге с 54 очками. У «Барселоны» 54 пункта, а у «Атлетико» – 53, однако оба клуба свои матчи в туре пока не сыграли. «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки и имеет 38 очков в активе.
Ла Лига. 26-й тур, 1 марта.
Бетис – Реал – 2:1
Голы: Джонни, 34, Иско, 54 (пен) – Диас, 10.
Бетис – Адриан Кастильо, Рикардо Родригес, Юссуф Сабали (Айтор Руибаль 81), Диего Льоренте, Марк Бартра, Джонни Кардозо, Серджи Альтимира, Иско, Хесус Родригес (Чими Авила 71), Антони, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 81).
Реал – Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Давид Алаба (Эдуардо Камавинга 59), Антонио Рюдигер, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Браим Диас (Арда Гюлер 59), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Эндрик 75), Родриго.
🏁 @RealBetis 2-1 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 1, 2025
⚽ 10' @Brahim
⚽ 34' Cardoso
⚽ 54' Isco (p)
👉 @Emirates pic.twitter.com/4voR1eVxc5
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кстати, никто больше 4х титулов за сезон не может выиграть в Европе с времён Селтика-67, при том что наплодили суперкубков ... клубных мундиалей (от Реала с Пачукой до Реала с еще каким-то Майами Месси летом сл. года?)
* 7 титулов за один сезон
ну, значит Флик этот вызов примет