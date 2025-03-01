Громкая сенсация в Испании. Реал проиграл Бетису и пропустил от Иско

В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал».

Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева сенсационно победили со счетом 2:1.

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Открыл счет в матче на 10-й минуте Браим Диас. Отыгрался клуб из Севильи на 34-й – точный удар нанес Джонни. Принес победу «Бетису» экс-игрок «Реала» Иско, который забил 54-й минуте с пенальти.

После этого поражения «Реал» продолжает занимать второе место в Ла Лиге с 54 очками. У «Барселоны» 54 пункта, а у «Атлетико» – 53, однако оба клуба свои матчи в туре пока не сыграли. «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки и имеет 38 очков в активе.

Ла Лига. 26-й тур, 1 марта.

Бетис – Реал – 2:1

Голы: Джонни, 34, Иско, 54 (пен) – Диас, 10.

Бетис – Адриан Кастильо, Рикардо Родригес, Юссуф Сабали (Айтор Руибаль 81), Диего Льоренте, Марк Бартра, Джонни Кардозо, Серджи Альтимира, Иско, Хесус Родригес (Чими Авила 71), Антони, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 81).

Реал – Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Давид Алаба (Эдуардо Камавинга 59), Антонио Рюдигер, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Браим Диас (Арда Гюлер 59), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Эндрик 75), Родриго.

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