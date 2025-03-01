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Чемпионат Испании
Бетис
01.03.2025 19:30 – FT 2 : 1
Реал Мадрид
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Испания
01 марта 2025, 21:27 | Обновлено 01 марта 2025, 21:29
1613
11

Громкая сенсация в Испании. Реал проиграл Бетису и пропустил от Иско

Мадридцы проиграли со счетом 1:2

01 марта 2025, 21:27 | Обновлено 01 марта 2025, 21:29
1613
11
Громкая сенсация в Испании. Реал проиграл Бетису и пропустил от Иско
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис – Реал

В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал».

Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева сенсационно победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыл счет в матче на 10-й минуте Браим Диас. Отыгрался клуб из Севильи на 34-й – точный удар нанес Джонни. Принес победу «Бетису» экс-игрок «Реала» Иско, который забил 54-й минуте с пенальти.

После этого поражения «Реал» продолжает занимать второе место в Ла Лиге с 54 очками. У «Барселоны» 54 пункта, а у «Атлетико» – 53, однако оба клуба свои матчи в туре пока не сыграли. «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки и имеет 38 очков в активе.

Ла Лига. 26-й тур, 1 марта.

Бетис – Реал – 2:1
Голы: Джонни, 34, Иско, 54 (пен) – Диас, 10.

Бетис – Адриан Кастильо, Рикардо Родригес, Юссуф Сабали (Айтор Руибаль 81), Диего Льоренте, Марк Бартра, Джонни Кардозо, Серджи Альтимира, Иско, Хесус Родригес (Чими Авила 71), Антони, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу 81).

Реал – Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Давид Алаба (Эдуардо Камавинга 59), Антонио Рюдигер, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Браим Диас (Арда Гюлер 59), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Эндрик 75), Родриго.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 11
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Vitalii_Mykolaiv
Це ніяка не сенсація! Команда, що бореться за єврокубки перемогла вдома команду, що бореться за чемпіонство. У Бетису зовсім непоганий склад.
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+2
Sart18
Рахунок по грі 
Реал грав з думками про Атлетіко і поплатився
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+2
TolsTIyELF
 Куртуа вже не кращій у світі. І це добре. 
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+1
Dnonama1
Ну яка це сенсація? Бетіс на 7 місці, а не останньому, виграв у Атлетіко 1:0 і зіграв з Барсою 2:2
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+1
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KirTheKing
Браво, Федерация !!
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0
T-800
а могли чисто в теории взять Суперкубок УЕФА, КЧМ, Межконтинентальный Кубок, Суперкубок Испании, Кубок Испании, Чемпионат ... и снова ЛЧ за один сезон*
кстати, никто больше 4х титулов за сезон не может выиграть в Европе с времён Селтика-67, при том что наплодили суперкубков  ...  клубных мундиалей (от Реала с Пачукой до Реала с еще каким-то Майами Месси летом сл. года?)
* 7 титулов за один сезон
ну, значит Флик этот вызов примет
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0
ivankondrat96
Знову судді будуть винуваті). Та Федерація. Принаймні є три причини - пенальті, Антоні дали зіграти, а Беллінгему ні
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-2
Олег Мандрівник
Тут реально сенсация. Реал в пятилетнем рейтинге УЕФА на первом месте. Бетис на задворках
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-6
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