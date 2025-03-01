1 марта на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 26-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бетис

Команда уже достаточно долго играет под руководством Пеллегрини. При нем было взято кубок страны и достигнуто 5-е место в Примере. Но потом шел постепенный спад, впрочем, даже в прошлом сезоне было выиграно спор за 7-ю позицию и, значит, пропуск хотя бы в Лигу конференций. В ней, кстати, испанцы вышли из основной группы и преодолели первый барьер плей-офф, в лице Гента, которого разгромили уже в Бельгии. На следующей недели будет начинаться 1/8 финала, где играть с соседней Виторией Гимараэш.

При этом на внутренней арене представитель Севильи не смог прибавить - скоре пытаются не терять позиций еще больше. Поход в кубке закончился 1:5 с Барселоной уже в январе. Остается Примера, где все далеко не ясно. Но есть прогресс, и с Хетафе в прошлом туре тоже выиграли даже при уже оспоренном удалении Антони.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне отвоевал себе лидерство, причем как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене. Да и в нынешнем розыгрыше Анчелотти начинал с Суперкубка УЕФА. А под конец 2024-го испанцы прибавили и победу в возрожденном Межконтинентальном кубке. Впрочем, сразу было понятно, что гранду будет сложно. Чего стоит разгром от Барселоны в финале Суперекубка УЕФА.

У Лунина и компании все еще есть шансы на требл. И именно нынешний отрезок сезона во многом решающий. Достаточно уверенно пройдя в Лиге чемпионов Манчестер Сити, испанцы готовятся к противостоянию в 1/8 с Атлетико. На этой неделе стартовал полуфинал Копы дель Рей с Реалом Сосьедад. Там во многом за счет сэйвов Лунина оформили 1:0. При этом в Примере рядом неудач позволили Барселоне догнать себя. Но Жирону в прошлом туре обыграли солидно, 2:0.

Статистика личных встреч

В сентябре в столице выиграли хозяева, прервав серию из трех ничьих кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что гости просто не могут позволить себе осечки. Ставим на то, что у них получится выиграть с любым счетом (коэффициент - 1,76).