Больше будет отдыхать. В Испании рассказали, выйдет ли Лунин на финал Кубка

Испанский журналист Фернандо Бургос считает, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в основном составе своей команды в финале Кубка Испании, если «сливочные» туда попадут.

«Я думаю, что, если «Реал» выйдет в финал, то Лунин сыграет. Таким образом, Тибо Куртуа сможет сосредоточиться на Ла Лиге и Лиге чемпионов и больше отдыхать», – цитирует Бургоса OneFootball.

«Реал» победил на выезде «Реал Сосьедад» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отметился шестью сейвами.

Ранее испанское издание оценило феерическую игру украинского вратаря «Реала».