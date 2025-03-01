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Испания
01 марта 2025, 21:59 | Обновлено 01 марта 2025, 22:00
941
1

Больше будет отдыхать. В Испании рассказали, выйдет ли Лунин на финал Кубка

Фернандо Бургос верит, что Андрею дадут шанс

01 марта 2025, 21:59 | Обновлено 01 марта 2025, 22:00
941
1
Больше будет отдыхать. В Испании рассказали, выйдет ли Лунин на финал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Фернандо Бургос считает, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в основном составе своей команды в финале Кубка Испании, если «сливочные» туда попадут.

«Я думаю, что, если «Реал» выйдет в финал, то Лунин сыграет. Таким образом, Тибо Куртуа сможет сосредоточиться на Ла Лиге и Лиге чемпионов и больше отдыхать», – цитирует Бургоса OneFootball.

«Реал» победил на выезде «Реал Сосьедад» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отметился шестью сейвами.

Ранее испанское издание оценило феерическую игру украинского вратаря «Реала».

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Андрей Лунин Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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