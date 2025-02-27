«Лучше Куртуа». Испанское издание оценило феерическую игру Лунина

Испанское издание Sport оценило игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».

«Выступление голкипера было великолепным, учитывая его рекорд, которого трудно достичь. Лунин сделал шесть сейвов – это больше, чем у Куртуа в этом сезоне в тех матчах, в которых он не пропускал голов.

Данные показывают, что у Лунина есть уровень, чтобы быть важным игроком во многих ведущих командах Европы. Будущее покажет, будет ли украинец искать игровое время за пределами испанской столицы, или, наоборот, ему удобно быть тенью Тибо», – говорится в материале издания под названием «Лунин лучше Куртуа».

«Реал» победил «Реал Сосьедад» в первом матче на выезде со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отличился шестью сэйвами.