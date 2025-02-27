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Кубок Испании
Реал Сосьедад
26.02.2025 22:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
27 февраля 2025, 00:31 | Обновлено 27 февраля 2025, 00:41
648
1

Сухой матч Лунина. Реал оформил гандикап в противостоянии против Сосьедада

Сливочные на выезде одолели Реал Сосьедад 1:0 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

27 февраля 2025, 00:31 | Обновлено 27 февраля 2025, 00:41
648
1
Сухой матч Лунина. Реал оформил гандикап в противостоянии против Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

Единственный гол на 19-й минуте забил юный Эндрик. Ассист на бразильца отдал Джуд Беллингем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитаном королевского клуба в этом матче был звездный Винисиус Жуниор. Бразилец впервые вывел команду с повязкой на руке.

Ворота мадридского Реала защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Он провел все 90 минут, отыграв на ноль.

Ответный матч между Реалом Сосьедад и Реалом Мадрид пройдет 1 апреля на стадионе Сантьяго Бернабеу.

В еще одном полуфинальном противостоянии Кубка между собой играют Барселона и Атлетико. Днем ранее они сыграли вничью 4:4.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 26 февраля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Эндрик, 19

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Эндрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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