Сухой матч Лунина. Реал оформил гандикап в противостоянии против Сосьедада

26 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

Единственный гол на 19-й минуте забил юный Эндрик. Ассист на бразильца отдал Джуд Беллингем.

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Капитаном королевского клуба в этом матче был звездный Винисиус Жуниор. Бразилец впервые вывел команду с повязкой на руке.

Ворота мадридского Реала защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Он провел все 90 минут, отыграв на ноль.

Ответный матч между Реалом Сосьедад и Реалом Мадрид пройдет 1 апреля на стадионе Сантьяго Бернабеу.

В еще одном полуфинальном противостоянии Кубка между собой играют Барселона и Атлетико. Днем ранее они сыграли вничью 4:4.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 26 февраля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Эндрик, 19

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine