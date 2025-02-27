Сухой матч Лунина. Реал оформил гандикап в противостоянии против Сосьедада
Сливочные на выезде одолели Реал Сосьедад 1:0 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
26 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.
Единственный гол на 19-й минуте забил юный Эндрик. Ассист на бразильца отдал Джуд Беллингем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Капитаном королевского клуба в этом матче был звездный Винисиус Жуниор. Бразилец впервые вывел команду с повязкой на руке.
Ворота мадридского Реала защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Он провел все 90 минут, отыграв на ноль.
Ответный матч между Реалом Сосьедад и Реалом Мадрид пройдет 1 апреля на стадионе Сантьяго Бернабеу.
В еще одном полуфинальном противостоянии Кубка между собой играют Барселона и Атлетико. Днем ранее они сыграли вничью 4:4.
Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала
Первый матч, 26 февраля
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Эндрик, 19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
24 февраля Шахтер переиграл Левый Берег со счетом 1:0
Турки хочет в третий раз свести на ринге Бивола и Бетербиева