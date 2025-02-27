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Испания
27 февраля 2025, 04:54 | Обновлено 27 февраля 2025, 05:50
337
0

«Сделали работу». Анчелотти расхвалил подопечных после матча Кубка Испании

«Реал» Мадрид оказался сильнее за «Реал» Сосьедад

27 февраля 2025, 04:54 | Обновлено 27 февраля 2025, 05:50
337
0
«Сделали работу». Анчелотти расхвалил подопечных после матча Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу на выезде над клубом «Реал» Сосьедад в первом матче полуфинала Кубка Испании (1:0). Автором единственного гола стал бразилец Эндрик.

«Команда находится в отличной форме, мы немного сделали ротацию, но при этом мы оставались стабильными. Где-то мы были очень компактны и хорошо оборонялись по всему полю, бежали друг за другом. Мы выступили очень хорошо, несмотря на изменения, которые я внес в команду.

Эндрик блестяще внес свой вклад, забив прекрасный гол, показав великолепное движение. Арда проделал отличную работу позиционно и в обороне. Это был напряженный, упорный матч против соперника, который выложился по полной. Мы смогли добиться хорошего результата перед ответной встречей.

У нас были моменты во втором тайме, но они давили. Это было хорошее зрелище, потому что здесь всегда сложно играть. Теперь нас ждет ответный матч, и нам придется показать себя на том же уровне, но я думаю, что команда сделала свою работу сегодня вечером», – сказал Анчелотти.

Вторая игра между командами состоится 1 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад - Реал Мадрид Карло Анчелотти пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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