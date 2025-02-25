В среду, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Ответный матч пройдет в Мадриде 1-го апреля. В другом противостоянии полуфинала сыграют «Барселона» и «Атлетико»

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция