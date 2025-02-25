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Кубок Испании
Реал Сосьедад
26.02.2025 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:54
179
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля полуфинальный матч Кубка Испании

25 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:54
179
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Ответный матч пройдет в Мадриде 1-го апреля. В другом противостоянии полуфинала сыграют «Барселона» и «Атлетико»

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Сосьедад – Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Андрей Лунин смотреть онлайн Реал Сосьедад - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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