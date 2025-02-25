Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля полуфинальный матч Кубка Испании
В среду, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Ответный матч пройдет в Мадриде 1-го апреля. В другом противостоянии полуфинала сыграют «Барселона» и «Атлетико»
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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