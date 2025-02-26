26 февраля на «Реале Арена» пройдет первый матч 1/2 финала кубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда приучила при Альгуасиле к серьезным успехам. С ним она выиграла кубок страны, становилась 4-й в Примере и, в прошлом сезоне, выступала в Лиге чемпионов, где вышла в плей-офф. Но параллельно был спад на внутренней арене. В Ла Лиге представитель Сан-Себастьяна откатился на 6-е место. Это связывали с непривычной нагрузкой в главном еврокубке. Но и сейчас прибавить не получается. Поражений много, в том числе и в феврале - так можно и без даже Лиги конференций на следующий сезон остаться. Впрочем, в прошлом туре разгромили 3:0 Леганес.

Эти неудачи пытаются компенсировать в других турнирах. В Лиге Европы испанцы привычно преодолели основной раунд. В плей-офф с Мидтьюлландом после 2:1 на выезде дома устроили веселые и зрелищные 5:2.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне отвоевал утраченные позиции. Анчелотти со своими подопечными доминировал и на внутренней арене (взял Суперкубок и Примеру), и снова победил в Лиге чемпионов. В нынешней темпораде еще в 2024-м к списку трофеев прибавили Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Но при этом уже не получится сохранить добытое ранее. Более того, в финале испанского Суперкубка уступили Барселоне, причем разгромно.

Продолжаются салочки в Примере. Воспользовавшись кризисом соперника, столичный гранд вышел там на первое место. Но еще к концу зимы утратил преимущество над преследователями. Но Жироне забили по голу в каждом из таймов, в итоге уверенно победив. В Лиге чемпионов пришлось начинать плей-офф уже в феврале, причем с Манчестер Сити. Вырвав победу на выезде, дома за счет хет-трика Мбаппе уверенно выиграли еще раз.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка, в том числе и в сентябре, выиграли подопечные Анчелотти.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезной борьбы, считая явным фаворитом гостей. Но и хозяева набрали форму - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,82).