26 февраля прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе, провел все 90 минут и отыграл на ноль.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 26 февраля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Эндрик, 19

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Эндрик, 19 мин.