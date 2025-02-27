Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25
26 февраля прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе, провел все 90 минут и отыграл на ноль.
Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала
Первый матч, 26 февраля
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Эндрик, 19
Видеообзор ожидается...
ГОЛ! 0:1 Эндрик, 19 мин.
События матча
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