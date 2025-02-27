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Кубок Испании
Реал Сосьедад
26.02.2025 22:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 февраля 2025, 00:50 |
1369
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

27 февраля 2025, 00:50 |
1369
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе, провел все 90 минут и отыграл на ноль.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 26 февраля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Эндрик, 19

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Эндрик, 19 мин.

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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