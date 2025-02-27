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Испания
27 февраля 2025, 02:39 | Обновлено 27 февраля 2025, 02:51
48
0

Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад

Украинца признали лучшим игроком встречи

27 февраля 2025, 02:39 | Обновлено 27 февраля 2025, 02:51
48
0
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля в рамках полуфинала Кубка Испании прошел первый матч между «Реалом» Сосьедад и «Реалом» Мадрид.

Местом проведения встречи стал стадион «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

Благодаря точному удару от Эндрика, мадридский «Реал» минимально обыграл оппонента – 1:0.

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После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал на своем сайте оценки футболистов за игру. Лучшим игроком встречи эксперты определили украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина. Голкипер оформил шесть сэйвов и получил 8.9 баллов.

Также довольно высокую оценку среди игроков получил Джуд Беллингем, ставший автором ассиста. На счету полузащитника 8.1 балла. А вот самый низкий был оценен правый защитник гостей Рауля Асенсио. Правый защитник мадридского «Реала» получил 6.4 балла от экспертов.

Оценка матча «Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид от SofaScore

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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