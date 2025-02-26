ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад
Реал Мадрид вышел вперед в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 2024/25
26 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
На 19-й минуте счет в матче был открыт. Гол забил Эндрик.
Филигранный ассист на юного бразильца отдал звездный англичанин Джуд Беллингем.
Ответный матч между Реалом Мадрид и Реалом Сосьедад пройдет 1 апреля.
❗️ ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад
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