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Испания
26 февраля 2025, 23:03 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:53
335
0

ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад

Реал Мадрид вышел вперед в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

26 февраля 2025, 23:03 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:53
335
0
ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

На 19-й минуте счет в матче был открыт. Гол забил Эндрик.

Филигранный ассист на юного бразильца отдал звездный англичанин Джуд Беллингем.

Ответный матч между Реалом Мадрид и Реалом Сосьедад пройдет 1 апреля.

❗️ ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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