26 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

На 19-й минуте счет в матче был открыт. Гол забил Эндрик.

Филигранный ассист на юного бразильца отдал звездный англичанин Джуд Беллингем.

Ответный матч между Реалом Мадрид и Реалом Сосьедад пройдет 1 апреля.

❗️ ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад