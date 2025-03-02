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Англия
02 марта 2025, 21:57 | Обновлено 02 марта 2025, 22:04
744
2

Забарный против Ман Сити. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии

Последний четвертьфиналист определится в матче Ноттингем Форест – Ипсвич

02 марта 2025, 21:57 | Обновлено 02 марта 2025, 22:04
744
2
Забарный против Ман Сити. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии
FA Cup

Вечером 2 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

Церемония прошла после поединка 1/8 финала, в котором «Манчестер Юнайтед» по пенальти уступил «Фулхэму» (1:1, пен 3:4).

Сейчас известно 7 участников 1/4 финала. Манчестер Сити на выезде сыграет против Борнмута, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Команда второго дивизиона Престон будет принимать Астон Виллу, а Фулхэмс проведет матч с Кристал Пэлас.

Последний четвертьфиналист определится 3 марта в матче между командами Ноттингем Форест и Ипсвич. Победитель выйдет в 1/4 финала на Брайтон.

Четвертьфинальные матчи Кубка Англии пройдут 28/30 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

  • Фулхэм – Кристал Пэлас
  • Престон (D2) – Астон Вилла
  • Борнмут – Манчестер Сити
  • Брайтон – Ноттингем Форест / Ипсвич

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Кубок Англии по футболу жеребьевка Фулхэм Кристал Пэлас Престон Астон Вилла Манчестер Сити Борнмут - Манчестер Сити Борнмут
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Для Манчестер Сіті залишились дві цілі у цьому сезоні - потрапити в ЛЧ та виграти Кубок Англії.
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saltim
Хотелось послабее соперника Борнмуту. Хреново
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