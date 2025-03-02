Забарный против Ман Сити. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии

Вечером 2 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

Церемония прошла после поединка 1/8 финала, в котором «Манчестер Юнайтед» по пенальти уступил «Фулхэму» (1:1, пен 3:4).

Сейчас известно 7 участников 1/4 финала. Манчестер Сити на выезде сыграет против Борнмута, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Команда второго дивизиона Престон будет принимать Астон Виллу, а Фулхэмс проведет матч с Кристал Пэлас.

Последний четвертьфиналист определится 3 марта в матче между командами Ноттингем Форест и Ипсвич. Победитель выйдет в 1/4 финала на Брайтон.

Четвертьфинальные матчи Кубка Англии пройдут 28/30 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии