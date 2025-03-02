Забарный против Ман Сити. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии
Последний четвертьфиналист определится в матче Ноттингем Форест – Ипсвич
Вечером 2 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.
Церемония прошла после поединка 1/8 финала, в котором «Манчестер Юнайтед» по пенальти уступил «Фулхэму» (1:1, пен 3:4).
Сейчас известно 7 участников 1/4 финала. Манчестер Сити на выезде сыграет против Борнмута, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.
Команда второго дивизиона Престон будет принимать Астон Виллу, а Фулхэмс проведет матч с Кристал Пэлас.
Последний четвертьфиналист определится 3 марта в матче между командами Ноттингем Форест и Ипсвич. Победитель выйдет в 1/4 финала на Брайтон.
Четвертьфинальные матчи Кубка Англии пройдут 28/30 марта.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
- Фулхэм – Кристал Пэлас
- Престон (D2) – Астон Вилла
- Борнмут – Манчестер Сити
- Брайтон – Ноттингем Форест / Ипсвич
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