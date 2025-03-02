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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
02.03.2025 18:30 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2025, 21:23 | Обновлено 02 марта 2025, 21:42
1035
6

Дьявольский провал в Кубке Англии. Ман Юнайтед по пенальти уступил Фулхэму

Команды провели интересный матч на арене «Олд Траффорд» в Манчестере

02 марта 2025, 21:23 | Обновлено 02 марта 2025, 21:42
1035
6
Дьявольский провал в Кубке Англии. Ман Юнайтед по пенальти уступил Фулхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

В борьбе за путевку в четвертьфинал сошлись команды «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды провели интересный матч на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Счет для гостей открыл Калвин Бесси, забив гол в раздевалку. Во втором тайме Бруну Фернандеш уравнял ситуацию для Красных Дьяволов (1:1).

После основного времени матча счет на табло был равный – 1:1, и судья назначил овертаймы. Дополнительное время успеха никому не принесло, а в серии пенальти удача улыбнулась дачникам (пен. 4:3). Голкипер Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе.

В 1/4 финала Кубка Англии вышли: Манчестер Сити, Астон Вилла, Кристал Пэлас, Борнмут, Брайтон, Фулхэм, Престон (D2).

Последний четвертьфиналист определится 3 марта в матче между командами Ноттингем Форест и Ипсвич.

Кубок Англии 2024/25

1/8 финала. 2 марта 2025. Манчестер

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (пен 3:4)

Голы: Бруну Фернандеш, 71 – Калвин Бэсси, 45+1

Серия пенальти: Бруну Фернандеш (1:0), Рауль Хименес (1:1), Диогу Далот (2:1), Сандер Берге (2:2), Каземиро (3:2), Виллиан (3:3), Виктор Линделеф (сэйв), Энтони Робинсон (3:4), Джошуа Зиркзе (сэйв).

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Манчестер Юнайтед Фулхэм Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Фулхэм серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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pol-55
Пока лишилась ще ЛЄ,а там....падіння продовжиться?
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+2
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VovanSidorovi4
Какой провал?
Идут строго по графику вниз.
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+1
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T-800
в Кубке всегда дерут гигантов
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0
radkoff
Слава Україні
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0
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