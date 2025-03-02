Дьявольский провал в Кубке Англии. Ман Юнайтед по пенальти уступил Фулхэму

Вечером 2 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

В борьбе за путевку в четвертьфинал сошлись команды «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

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Команды провели интересный матч на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Счет для гостей открыл Калвин Бесси, забив гол в раздевалку. Во втором тайме Бруну Фернандеш уравнял ситуацию для Красных Дьяволов (1:1).

После основного времени матча счет на табло был равный – 1:1, и судья назначил овертаймы. Дополнительное время успеха никому не принесло, а в серии пенальти удача улыбнулась дачникам (пен. 4:3). Голкипер Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе.

В 1/4 финала Кубка Англии вышли: Манчестер Сити, Астон Вилла, Кристал Пэлас, Борнмут, Брайтон, Фулхэм, Престон (D2).

Последний четвертьфиналист определится 3 марта в матче между командами Ноттингем Форест и Ипсвич.

Кубок Англии 2024/25

1/8 финала. 2 марта 2025. Манчестер

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (пен 3:4)

Голы: Бруну Фернандеш, 71 – Калвин Бэсси, 45+1

Серия пенальти: Бруну Фернандеш (1:0), Рауль Хименес (1:1), Диогу Далот (2:1), Сандер Берге (2:2), Каземиро (3:2), Виллиан (3:3), Виктор Линделеф (сэйв), Энтони Робинсон (3:4), Джошуа Зиркзе (сэйв).

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