Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Поединок состоится 2 марта в 18:30 по Киеву
В воскресенье, 2 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
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Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» неудачно проводит текущий сезон. Вместо борьбы за зону Лиги чемпионов, команда находится в нижней части турнирной таблицы и занимает 14 место. После поражений от «Кристал Пэлас» (0:2) и «Тоттенхема» (0:1), команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) и одержала победу над «Ипсвичем» (3:2). Сейчас у «Манчестер Юнайтед» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Из пяти последних домашних матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл три и два выиграл. В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встречался с «Лестером» (2:1). Решающий мяч Магуайр забил на третьей компенсированной минуте. Гол вызвал много споров из-за возможного офсайда. Но арбитр взятие ворот зафиксировал, а система VAR не использовалась. Ранее «Манчестер Юнайтед» выбил из Кубка Англии «Арсенал».
Фулхэм
В АПЛ «Фулхем» обыграл «Ньюкасл» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:1), которые находятся выше в турнирной таблице. Затем команда уступила «Кристал Пэлас» (0:2) и в матче предыдущего тура на выезде обыграла «Вулверхэмптон». Серия из побед на чужом поле выросла до трех матчей подряд. В предыдущих раундах Кубка Англии «Фулхэм» победил «Уотфорд» (4:1) и «Уиган» (2:1).
Личные встречи
Из последних пяти матчей «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре. В том числе и поединок АПЛ, который состоялся 26 января. Одна победа на счету «Фулхэма».
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 1,43 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэм» в гостях составляет 1,54 гола за матч.
- Возможные составы
- «Манчестер Юнайтед»: Онана, где Лигт, Магуайр, Йоро, Линделеф, Гарначо, Зиркзе, Далот, Фернандеш, Угарте, Хойлунд.
- «Фулхэм»: Лено, Куэнка, Диоп, Андерсен, Перейра, Траоре, Кастань, Сессеньон, Берге, Лукич, Муниз.
Прогноз
Последние матчи команды провели результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.
18:30
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