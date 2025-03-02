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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
02.03.2025 18:30 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2025, 22:39 | Обновлено 02 марта 2025, 22:55
281
0

Ман Юнайтед – Фулхэм – 1:1. Драматичная серия пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии

02 марта 2025, 22:39 | Обновлено 02 марта 2025, 22:55
281
0
Ман Юнайтед – Фулхэм – 1:1. Драматичная серия пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

В борьбе за путевку в четвертьфинал сошлись команды «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Команды провели интересный матч на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Счет для гостей открыл Калвин Бесси, забив гол в раздевалку. Во втором тайме Бруну Фернандеш уравнял ситуацию для Красных Дьяволов (1:1).

После основного времени матча счет на табло был равный – 1:1, и судья назначил овертаймы. Дополнительное время успеха никому не принесло, а в серии пенальти удача улыбнулась дачникам (пен. 4:3). Голкипер Бернд Лено отразил удары Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе.

Кубок Англии 2024/25

1/8 финала. 2 марта 2025. Манчестер

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (пен 3:4)

Голы: Бруну Фернандеш, 71 – Калвин Бэсси, 45+1

Серия пенальти: Бруну Фернандеш (1:0), Рауль Хименес (1:1), Диогу Далот (2:1), Сандер Берге (2:2), Каземиро (3:2), Виллиан (3:3), Виктор Линделеф (сэйв), Энтони Робинсон (3:4), Джошуа Зиркзе (сэйв).

Видео голов и обзор матча

Серия пенальти

ГОЛ! 0:1. Калвин Бэсси, 45+1 мин

ГОЛ! 1:1. Бруну Фернандеш, 71 мин

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Робинсон (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сандер Берге (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Бэсси (Фулхэм).
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Манчестер Юнайтед Фулхэм Кубок Англии по футболу серия пенальти Бернд Лено видео голов и обзор Виктор Линделеф Джошуа Зиркзе Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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