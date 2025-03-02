Юлиана Шабанова, жена бывшего защитника национальной сборной Украины и действующего игрока «Александрии» Артема Шабанова, опубликовала подборку горячих видео в Instagram-stories.

На первом видео избранница опытного защитника позирует перед зеркалом в нижнем белье и жалуется на то, что потеряла веру накачать ягодицы, потому что не любит ходить в зал.

Далее красавица поделилась двумя роликами, на которых она обнаженная лежит на массаже и, как написала сама Юлиана, «кайфует».

ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как «кайфует»