Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 11:45 |
2639
7

ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует

Избранница Артема Шабанова посетила массажные процедуры

02 марта 2025, 11:45 |
2639
7
ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
Instagram. Юлиана Шабанова

Юлиана Шабанова, жена бывшего защитника национальной сборной Украины и действующего игрока «Александрии» Артема Шабанова, опубликовала подборку горячих видео в Instagram-stories.

На первом видео избранница опытного защитника позирует перед зеркалом в нижнем белье и жалуется на то, что потеряла веру накачать ягодицы, потому что не любит ходить в зал.

Далее красавица поделилась двумя роликами, на которых она обнаженная лежит на массаже и, как написала сама Юлиана, «кайфует».

ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как «кайфует»

По теме:
ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Артем Шабанов Александрия видео видео-реклама lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
Бокс | 01 марта 2025, 15:21 2
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа

Видео на канале Вуса Усика

Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Футбол | 02 марта 2025, 08:25 6
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско

Украинский вратарь остался на скамейке запасных в этом поединке

Атлетико – лидер среди команд топ-5 лиг Европы по интересному достижению
Футбол | 02.03.2025, 06:55
Атлетико – лидер среди команд топ-5 лиг Европы по интересному достижению
Атлетико – лидер среди команд топ-5 лиг Европы по интересному достижению
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Футбол | 01.03.2025, 19:15
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.03.2025, 11:00
Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Страшила пиз дець
Ответить
+5
Владислав Рейский
будние эскортниц это важно, держите в курсе 
Ответить
+4
umnuy2
это пздц
Ответить
+4
Avaksi
Якась страшненька
Ответить
+1
didora
Треба масажиста мужчину. Бо там роботи непочатий край. Проблема у людини: не може накачати задницю!!! Іди щось роби, або візьми 10 соток городу і все пройде.
Ответить
0
Gargantua81
что там можно массажировать, одни аноректичные косточки
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 6
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 81
Война
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
01.03.2025, 11:54 2
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 10
Футбол
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем