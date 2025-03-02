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Премьер-лига
Заря
02.03.2025 15:30 – FT 2 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 17:25 |
468
3

Переиграли и обошли. Заря в Киеве одолела Рух

Команда Бартуловича забила по голу в каждом из таймов и добыла три очка

02 марта 2025, 17:25 |
468
3
Переиграли и обошли. Заря в Киеве одолела Рух
ФК Заря

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Заря» – «Рух» - 2:0

Голы: Яцик, 3, Будковский, 74

Предупреждения: Горин, 44

«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Кораблин, 81), Башич, Джордан, Тронтель – Яцик (Василец, 77), Попара, Мичин (Горбач, 81) – Слесар (Вакула, 70), Будковский, Белоцерковец.

«Рух»: Ледвий – Роман (Лях, 68), Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк (Рунич, 75) – Рябов (Климчук, 68), Горин (Пидгурский, 55) – Пастух, Погорелый (Фаал, 46), Карабин.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 14 (4) – 14 (7)
Угловые: 2 – 11
Оффсайды: 2 – 2.

ЗАРЯ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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