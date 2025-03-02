Переиграли и обошли. Заря в Киеве одолела Рух
Команда Бартуловича забила по голу в каждом из таймов и добыла три очка
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Заря» – «Рух» - 2:0
Голы: Яцик, 3, Будковский, 74
Предупреждения: Горин, 44
«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Кораблин, 81), Башич, Джордан, Тронтель – Яцик (Василец, 77), Попара, Мичин (Горбач, 81) – Слесар (Вакула, 70), Будковский, Белоцерковец.
«Рух»: Ледвий – Роман (Лях, 68), Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк (Рунич, 75) – Рябов (Климчук, 68), Горин (Пидгурский, 55) – Пастух, Погорелый (Фаал, 46), Карабин.
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 14 (4) – 14 (7)
Угловые: 2 – 11
Оффсайды: 2 – 2.
ЗАРЯ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 2°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сабо сегодня исполнилось 85 лет
Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила