Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень рады, что добыли три очка»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу в 19-м туре Украинской Премьер-лиги над львовским «Рухом».

– Спасибо команде за отношение к этому матчу, за характер. Поздравляю всех с победой. Она была важной для нас, учитывая то, что мы хотим подняться как можно выше в турнирной таблице. Очень рады, что сегодня получили три очка. Хорошо вошли в игру, но потом был непростой период, когда «Рух» создал несколько моментов. Мы знали, что соперник хорошо прессингует, поэтому в определенных эпизодах нужно было играть проще. Во втором тайме сделали коррективы, и после перерыва на поле вышла совсем другая команда. Мы заслужили эту победу.

– В чем заключались изменения в перерыве?

– Нужно было прибавить в агрессии. Кроме того, мы проигрывали борьбу за второй мяч. Важно было быстрее двигать мяч, быстрее разворачивать игру с одного фланга на другой. Мы могли спокойно выходить на половину поля соперника через Будковского - он хорошо работал сегодня, благодаря чему мы смогли продолжать собственные атаки.

– Как оцените игру Жуниньо на левом фланге?

– У Романа Вантуха небольшое повреждение. Но у нас есть Жуниньо, и он сегодня хорошо отыграл. Возможно, пока что он не готов провести все 90 минут, но справился со своими задачами.

– Во втором тайме команда изменила тактический рисунок игры. Это был запланированный ход?

– Как я уже говорил, в перерыве мы сделали определенные изменения. Немного изменили тактику: Яцык начал играть глубже, а Мичин - выше. Это позволило нам лучше контролировать игру.

– В первом тайме Петару Мичину немного не хватало активности.

– Возможно, ему было тяжеловато в первой половине матча. Но во втором тайме он сыграл значительно лучше. Мичин - важный игрок для нас, он всегда может выдать нестандартное решение.