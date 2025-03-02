Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень рады, что добыли три очка»
Премьер-лига
Заря
02.03.2025 15:30 – FT 2 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 19:21 | Обновлено 02 марта 2025, 19:26
366
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень рады, что добыли три очка»

Луганская «Заря» одержала победу над «Рухом»

02 марта 2025, 19:21 | Обновлено 02 марта 2025, 19:26
366
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень рады, что добыли три очка»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу в 19-м туре Украинской Премьер-лиги над львовским «Рухом».

– Спасибо команде за отношение к этому матчу, за характер. Поздравляю всех с победой. Она была важной для нас, учитывая то, что мы хотим подняться как можно выше в турнирной таблице. Очень рады, что сегодня получили три очка. Хорошо вошли в игру, но потом был непростой период, когда «Рух» создал несколько моментов. Мы знали, что соперник хорошо прессингует, поэтому в определенных эпизодах нужно было играть проще. Во втором тайме сделали коррективы, и после перерыва на поле вышла совсем другая команда. Мы заслужили эту победу.

– В чем заключались изменения в перерыве?

– Нужно было прибавить в агрессии. Кроме того, мы проигрывали борьбу за второй мяч. Важно было быстрее двигать мяч, быстрее разворачивать игру с одного фланга на другой. Мы могли спокойно выходить на половину поля соперника через Будковского - он хорошо работал сегодня, благодаря чему мы смогли продолжать собственные атаки.

– Как оцените игру Жуниньо на левом фланге?

– У Романа Вантуха небольшое повреждение. Но у нас есть Жуниньо, и он сегодня хорошо отыграл. Возможно, пока что он не готов провести все 90 минут, но справился со своими задачами.

– Во втором тайме команда изменила тактический рисунок игры. Это был запланированный ход?

– Как я уже говорил, в перерыве мы сделали определенные изменения. Немного изменили тактику: Яцык начал играть глубже, а Мичин - выше. Это позволило нам лучше контролировать игру.

– В первом тайме Петару Мичину немного не хватало активности.

– Возможно, ему было тяжеловато в первой половине матча. Но во втором тайме он сыграл значительно лучше. Мичин - важный игрок для нас, он всегда может выдать нестандартное решение.

По теме:
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Заря – Рух – 2:0. Чувствуется характер мужиков. Видео голов и обзор матча
VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Рух Львов Заря - Рух пресс-конференция Младен Бартулович
Александр Сильченко Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Бокс | 02 марта 2025, 01:12 6
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»

Джаррелл Миллер бросил вызов украинскому боксеру

САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
Футбол | 02 марта 2025, 08:45 13
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»

Украинский тренер вспомнил, как возглавил главную команду страны

Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии
Футбол | 02.03.2025, 19:28
Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии
Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Футбол | 02.03.2025, 07:25
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс
Футбол | 02.03.2025, 15:06
Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс
Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
01.03.2025, 17:23 8
Футбол
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 55
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 81
Война
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 19
Бокс
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
01.03.2025, 01:00
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем