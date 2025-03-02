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Премьер-лига
Заря
02.03.2025 15:30 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 03:57 |
4
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Заря – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2025, 03:57 |
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Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В воскресенье, 2-го березня, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команды Младена Бартуловича и Виталия Пономарева свои первые официальные матчи в 2025 году проиграли «Александрии» (1:2) и ЛНЗ (0:1) соответственно, поэтому в турнирной таблице еще сильнее откатились от зоны еврокубков. Даже больше – «Заря» и «Рух» нынче куда ближе к подвалу турнирной таблице, нежели это можно себе представить, тем более, что преследователи постоянно набирают очки. Вот и имеем матч сразу за шесть пунктов в разгар футбольного воскресения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
2 марта 2025 -
15:30
Рух Львов
Обе забьют 2.03 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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