В воскресенье, 2-го березня, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команды Младена Бартуловича и Виталия Пономарева свои первые официальные матчи в 2025 году проиграли «Александрии» (1:2) и ЛНЗ (0:1) соответственно, поэтому в турнирной таблице еще сильнее откатились от зоны еврокубков. Даже больше – «Заря» и «Рух» нынче куда ближе к подвалу турнирной таблице, нежели это можно себе представить, тем более, что преследователи постоянно набирают очки. Вот и имеем матч сразу за шесть пунктов в разгар футбольного воскресения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.