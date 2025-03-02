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Премьер-лига
Заря
02.03.2025 15:30 – FT 2 : 0
Рух Львов
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Чемпионат Украины
02 марта 2025, 20:14 |
181
0

Заря – Рух – 2:0. Чувствуется характер мужиков. Видео голов и обзор матча

Подопечные Младена Бартуловича провели хорошую игру

02 марта 2025, 20:14 |
181
0
Заря – Рух – 2:0. Чувствуется характер мужиков. Видео голов и обзор матча
УПЛ

2 марта в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречались луганская «Заря» и львовский «Рух».

Уже на 3-й минуте подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче. Слесар мощно пробил, а Ледвий отбил мяч перед собой. Первым на добивании оказался Яцик, который точно завершил эпизод.

После этого игроки «Руха» упустили несколько хороших моментов. В частности, на 30-й минуте почти стопроцентную возможность не реализовал Слюбик.

Во втором тайме Будковский удвоил преимущество «Зари» точным ударом головой.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Заря» – «Рух» – 2:0

Голы: Яцык, 3, Будковский, 74

Предупреждения: Горин, 44

Заря: Сапутин – Жуниньо (Кораблин, 81), Башич, Джордан, Тронтель – Яцык (Василец, 77), Попара, Мичин (Горбач, 81) – Слесар (Вакула, 70), Будковский, Белоцерковец.

Рух: Ледвий – Роман (Лях, 68), Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк (Рунич, 75) – Рябов (Климчук, 68), Горин (Пидгурский, 55) – Пастух, Погорелый (Фаал, 46), Карабин.

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Заря).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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