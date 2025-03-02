Заря – Рух – 2:0. Чувствуется характер мужиков. Видео голов и обзор матча
Подопечные Младена Бартуловича провели хорошую игру
2 марта в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречались луганская «Заря» и львовский «Рух».
Уже на 3-й минуте подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче. Слесар мощно пробил, а Ледвий отбил мяч перед собой. Первым на добивании оказался Яцик, который точно завершил эпизод.
После этого игроки «Руха» упустили несколько хороших моментов. В частности, на 30-й минуте почти стопроцентную возможность не реализовал Слюбик.
Во втором тайме Будковский удвоил преимущество «Зари» точным ударом головой.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
«Заря» – «Рух» – 2:0
Голы: Яцык, 3, Будковский, 74
Предупреждения: Горин, 44
Заря: Сапутин – Жуниньо (Кораблин, 81), Башич, Джордан, Тронтель – Яцык (Василец, 77), Попара, Мичин (Горбач, 81) – Слесар (Вакула, 70), Будковский, Белоцерковец.
Рух: Ледвий – Роман (Лях, 68), Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк (Рунич, 75) – Рябов (Климчук, 68), Горин (Пидгурский, 55) – Пастух, Погорелый (Фаал, 46), Карабин.
Видео голов и обзор матча
События матча
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