Заря – Рух – 2:0. Чувствуется характер мужиков. Видео голов и обзор матча

2 марта в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встречались луганская «Заря» и львовский «Рух».

Уже на 3-й минуте подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче. Слесар мощно пробил, а Ледвий отбил мяч перед собой. Первым на добивании оказался Яцик, который точно завершил эпизод.

После этого игроки «Руха» упустили несколько хороших моментов. В частности, на 30-й минуте почти стопроцентную возможность не реализовал Слюбик.

Во втором тайме Будковский удвоил преимущество «Зари» точным ударом головой.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Заря» – «Рух» – 2:0

Голы: Яцык, 3, Будковский, 74

Предупреждения: Горин, 44

Заря: Сапутин – Жуниньо (Кораблин, 81), Башич, Джордан, Тронтель – Яцык (Василец, 77), Попара, Мичин (Горбач, 81) – Слесар (Вакула, 70), Будковский, Белоцерковец.

Рух: Ледвий – Роман (Лях, 68), Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк (Рунич, 75) – Рябов (Климчук, 68), Горин (Пидгурский, 55) – Пастух, Погорелый (Фаал, 46), Карабин.

Видео голов и обзор матча