В воскресенье, 2 марта, состоится поединок 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и львовский «Рух». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

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Заря

«Заря» в этом сезоне не слишком склонна к компромиссам. Подопечные Младена Бартуловича преимущественно либо выиграют, либо проигрывают, только раз за сезон поделив очки (с «Полесьем»). Но все же чаще «Заря» проигрывает (девять поражений против семи побед), поэтому вполне закономерно десятое место в турнирной таблице и отсутствие еврокубковых перспектив.

В первом туре после весеннего возобновления УПЛ «Заря» играла против «Александрии». В том матче удалось забить первыми усилиями Вантуха, но затем дубль Александра Филиппова перевернул игру. Правда, Младен Бартулович потом жаловался на неназначенный пенальти, но, как мы знаем, не родился такой арбитр, к которому бы не было претензий, а особенно в нашем чемпионате.

Если сравнивать с осенней частью, состав «Зори» особенно не менялся в плане пополнения, поэтому улучшение игры и результаты могут наступать только благодаря лучшей организации игры. Хотя, конечно, не будем умалять игровых качеств Деяна Попары, Владимира Белоцерковца и Максима Васильца, которые пополнили состав луганцев и уже успели сыграть в предыдущем туре.

Рух

«Рух» в таблице находится не слишком далеко от «Зари», опережая ее только на одно очко, хотя и на целых три ступени выше в турнирной таблице. Однако от «львов» перед сезоном все ожидали лучших результатов.

Возможно, именно отсутствие качественного шага вперед в плане игры и результатов стало причиной тех глобальных изменений, которые то начнутся, или уже начались в стане «львов». Шла речь об объединении с «Карпатами», затем начались какие-то возражения и объяснения, что будет только сотрудничество... Как бы то ни было, а сразу четыре футболиста основы «руховцев» (Сыч, Краснопир, Федор и Квасница) перешли в состояние некогда заклятого конкурента, а первых двое уже успели дебютировать в матче против «Динамо».

Также в клубе произошло еще одно изменение – Игорь Дедышин покинул пост генерального директора, заявив, что «Рух» уперся в потолок и специалист ничего не может ему сейчас дать.

В первом матче после возобновления чемпионата «Рух» играл против ЛНЗ и минимально уступил, показав довольно бледную игру на поле. Тренер объяснил это тем, что большая группа переболела перед игрой, а часть футболистов вообще не смогла выйти на поле.

Усилили команду вернувшийся из аренды бразилец Эдсон и нападающий сборной Кыргызстана Бекназ Алмазбеков.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли девять матчей, преимущество у луганской команды: +4=2-3, разница мячей 14:9.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Вантух – Попара, Мичин – Василец, Белоцерковец, Горбач – Будковский

«Рух»: Ледвий – Лях, Дидык, Холод, Роман – Эдсон, Пидгурский – Тлумак, Пастух, Карабин – Климчук

Прогноз на противостояние

Довольно непредсказуемая пара, в которой выиграть может каждый. Поэтому логично будет предположить, что матч окончится вничью.