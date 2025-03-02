Барселона не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах этого сезона

«Барселона» одержала победу в игре против „Реал Сосьедад“ и увеличила свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех соревнованиях (12 побед, 3 ничьи).

2 марта состоялся поединок 26-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.

Беспроигрышная серия «Барселоны»

Барбастро (Кубок Испании) – 4:0

Атлетик (Суперкубок Испании) – 2:0

Реал Мадрид (Суперкубок Испании) – 5:2

Реал Бетис (Кубок Испании) – 5:1

Бенфика (Лига чемпионов) – 5:4

Хетафе (Ла Лига) – 1:1

Валенсия (Ла Лига) – 7:1

Аталанта (Лига чемпионов) – 2:2

Алавес (Ла Лига) – 1:0

Валенсия (Кубок Испании) – 5:0

Севилья (Ла Лига) – 4:1

Райо Вальекано (Ла Лига) – 1:0

Лас-Пальмас (Ла Лига) – 2:0

Атлетико Мадрид (Кубок Испании) – 4:4

Реал Сосьедад (Ла Лига) – 4:0

Последнее поражение «Барселона» потерпела 21 декабря 2024 года в матче чемпионата против мадридского «Атлетико» (1:2).

В этом сезоне Ла Лиги «блауграна» располагается на первом месте в таблице чемпионата (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).