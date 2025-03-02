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Испания
02 марта 2025, 22:36 | Обновлено 02 марта 2025, 22:41
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0

Барселона не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах этого сезона

Матч против «Реала Сосьедад» завершился победой «каталонцев»

02 марта 2025, 22:36 | Обновлено 02 марта 2025, 22:41
94
0
Барселона не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» одержала победу в игре против „Реал Сосьедад“ и увеличила свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех соревнованиях (12 побед, 3 ничьи).

2 марта состоялся поединок 26-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.

Беспроигрышная серия «Барселоны»

  • Барбастро (Кубок Испании) – 4:0
  • Атлетик (Суперкубок Испании) – 2:0
  • Реал Мадрид (Суперкубок Испании) – 5:2
  • Реал Бетис (Кубок Испании) – 5:1
  • Бенфика (Лига чемпионов) – 5:4
  • Хетафе (Ла Лига) – 1:1
  • Валенсия (Ла Лига) – 7:1
  • Аталанта (Лига чемпионов) – 2:2
  • Алавес (Ла Лига) – 1:0
  • Валенсия (Кубок Испании) – 5:0
  • Севилья (Ла Лига) – 4:1
  • Райо Вальекано (Ла Лига) – 1:0
  • Лас-Пальмас (Ла Лига) – 2:0
  • Атлетико Мадрид (Кубок Испании) – 4:4
  • Реал Сосьедад (Ла Лига) – 4:0

Последнее поражение «Барселона» потерпела 21 декабря 2024 года в матче чемпионата против мадридского «Атлетико» (1:2).

В этом сезоне Ла Лиги «блауграна» располагается на первом месте в таблице чемпионата (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Барселона - Реал Сосьедад статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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