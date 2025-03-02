Барселона не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах этого сезона
Матч против «Реала Сосьедад» завершился победой «каталонцев»
«Барселона» одержала победу в игре против „Реал Сосьедад“ и увеличила свою беспроигрышную серию до 15 матчей во всех соревнованиях (12 побед, 3 ничьи).
2 марта состоялся поединок 26-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.
Беспроигрышная серия «Барселоны»
- Барбастро (Кубок Испании) – 4:0
- Атлетик (Суперкубок Испании) – 2:0
- Реал Мадрид (Суперкубок Испании) – 5:2
- Реал Бетис (Кубок Испании) – 5:1
- Бенфика (Лига чемпионов) – 5:4
- Хетафе (Ла Лига) – 1:1
- Валенсия (Ла Лига) – 7:1
- Аталанта (Лига чемпионов) – 2:2
- Алавес (Ла Лига) – 1:0
- Валенсия (Кубок Испании) – 5:0
- Севилья (Ла Лига) – 4:1
- Райо Вальекано (Ла Лига) – 1:0
- Лас-Пальмас (Ла Лига) – 2:0
- Атлетико Мадрид (Кубок Испании) – 4:4
- Реал Сосьедад (Ла Лига) – 4:0
Последнее поражение «Барселона» потерпела 21 декабря 2024 года в матче чемпионата против мадридского «Атлетико» (1:2).
В этом сезоне Ла Лиги «блауграна» располагается на первом месте в таблице чемпионата (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
*(W12 D3 L0)— StatMuse FC (@statmusefc) March 2, 2025
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