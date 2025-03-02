Возвращение на вершину. Барселона не оставила шансов Реалу Сосьедад

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал стадион Монтжуик в Барселоне.

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Гости довольно бодро начали матч, но удаление Арица Элюстондо на 17-й минуте дало свои плоды: оставшиеся в большинстве «сине-гранатовые» разобрали на кусочки оборону своего соперника. Голы Жерара Мартина и Марка Касадо в первом тайме, а после взятия ворот от Рональда Араухо и Роберта Левандовски во второй 45-минутке принесли команде Ханса-Дитера Флика легкую победу

После этого матча «Барселона» с 57 очками поднлась на первое место, увеличив отрыв от «Атлетико» и «Реала» на 1 и 3 очка соответственно. «Реал Сосьедад» с 34 баллами остался 9-м.

Ла Лига. 26-й тур

Барселона – Реал Сосьедад – 4:0

Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовски, 60

Удаления: Элюстондо, 17

Барселона: Щенсны, Мартин, Кубарси (Гарсия, 59), Араухо (Форт, 76), Кунде, Касадо, Рафинья (Торрес, 59), Педри (де Йонг, 59), Ольмо (лопес, 71), Ямал, Левандовски

Реал Сосьедад: Ремиро, Лопес, Элюстондо, Субельдиа, Арамбуру (Траоре, 64), Субименди (Турриентес, 46), Барренечеа (Марриезкурена, 46), Марин, Оласагасти (Мартин, 20), Гомес, Оскарсон (Мунос, 77)

Фото матча: