Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение на вершину. Барселона не оставила шансов Реалу Сосьедад
Чемпионат Испании
Барселона
02.03.2025 17:15 – FT 4 : 0
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 марта 2025, 19:11 |
977
6

Возвращение на вершину. Барселона не оставила шансов Реалу Сосьедад

Команда Ханса-Дитера Флика забила 4 безответных мяча

02 марта 2025, 19:11 |
977
6
Возвращение на вершину. Барселона не оставила шансов Реалу Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал стадион Монтжуик в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости довольно бодро начали матч, но удаление Арица Элюстондо на 17-й минуте дало свои плоды: оставшиеся в большинстве «сине-гранатовые» разобрали на кусочки оборону своего соперника. Голы Жерара Мартина и Марка Касадо в первом тайме, а после взятия ворот от Рональда Араухо и Роберта Левандовски во второй 45-минутке принесли команде Ханса-Дитера Флика легкую победу

После этого матча «Барселона» с 57 очками поднлась на первое место, увеличив отрыв от «Атлетико» и «Реала» на 1 и 3 очка соответственно. «Реал Сосьедад» с 34 баллами остался 9-м.

Ла Лига. 26-й тур

Барселона – Реал Сосьедад – 4:0

Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовски, 60

Удаления: Элюстондо, 17

Барселона: Щенсны, Мартин, Кубарси (Гарсия, 59), Араухо (Форт, 76), Кунде, Касадо, Рафинья (Торрес, 59), Педри (де Йонг, 59), Ольмо (лопес, 71), Ямал, Левандовски

Реал Сосьедад: Ремиро, Лопес, Элюстондо, Субельдиа, Арамбуру (Траоре, 64), Субименди (Турриентес, 46), Барренечеа (Марриезкурена, 46), Марин, Оласагасти (Мартин, 20), Гомес, Оскарсон (Мунос, 77)

Фото матча:

По теме:
На 33-м году жизни скончался бывший полузащитник Ювентуса и Гранады
Второй раз в XXI веке Реал проиграл Бетису в Ла Лиге, забив первым
Иско пояснил свое поведение и извинился перед болельщиками Реала
Барселона Барселона - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роберт Левандовски Рональд Араухо Марк Касадо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо
Футбол | 01 марта 2025, 20:29 3
Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо
Суркис обратился к Сабо. Йожеф не разговаривает с президентом Динамо

Сабо сегодня исполнилось 85 лет

Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Бокс | 02 марта 2025, 01:12 6
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»

Джаррелл Миллер бросил вызов украинскому боксеру

Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ
Футбол | 02.03.2025, 12:33
Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ
Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Футбол | 02.03.2025, 07:25
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса
Футбол | 02.03.2025, 20:02
VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса
VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
удары по воротам: 33-0!!!!!!
удары в створ: 10-0
угловые: 12-0
Теперь я в этом мире видел всё
Ответить
+2
WalterBlack
ось це та Барселона яка була на початку сезону, а то останнім часом був період, за який вони виглядали загубленими на полі
Ответить
0
Samuel
Всеодно титул візьме Атлетико
Ответить
-2
Дыряво с пердя🤣
Великая Барселона 1️⃣первая☝️
Ответить
-2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АПЯТЬ В ИГРЕ НАШАВА БРАТСКАВА КЛУБА  ЛУДШИМ ИГРАКОМ МАЧА СТАНОВЭТЦА СУДЯЯ 
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 55
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 81
Война
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
01.03.2025, 15:21 2
Бокс
Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?
Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?
01.03.2025, 04:05 2
Футбол
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 13
Футбол
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
01.03.2025, 07:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем