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Чемпионат Испании
Барселона
02.03.2025 17:15 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
02 марта 2025, 05:15 | Обновлено 02 марта 2025, 05:17
29
0

Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 марта в 17:15 по Киеву

02 марта 2025, 05:15 | Обновлено 02 марта 2025, 05:17
29
0
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона

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2 марта свою встречу в рамках испанской Ла Лиги проведут Барселона и Реал Сосьедад. Начало матча запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Барселона

Каталонский клуб неплохо проводит этот сезон, пока Барса претендует на три трофея. В чемпионате команда делила лидерство с Реалом после 25 туров, но «сливочные» свой матч уже проиграли, а на первое место вышел Атлетико, отставание от которого два очка. Иными словами, победа в предстоящей битве позволит стать единоличным лидером чемпионата.

Барселона набрала отличный ход, не проигрывает в 14 матчах кряду во всех турнирах (11 побед + 3 ничьи). Пока рано говорить о том, что Ханси Флик нашел формулу успеха, но выглядит команда хорошо.

В своем последнем матче каталонцы устроили зарубу в первой полуфинальной встрече Кубка Испании против мадридского Атлетико, в той встрече Барса проигрывала 0:2 к 6-й минуте, потом вела 4:2, но сыграла 4:4. Продолжает клуб борьбу и в Лиге Чемпионов, где сыграет первый матч против Бенфики на выезде в рамках 1/8 финала. У клуба три кадровые потери перед этим матчем: Тер Штеген, Кристенсен и Берналь.

Реал Сосьедад

Как-то нестабильно играет в этом сезоне Реал Сосьедад, команда только девятая в чемпионате, отставание от топ-6 составляет 4 очка, при этом есть игра в запасе. На этой неделе клуб тоже играл в Кубке Испании, где в первом полуфинальном матче уступил мадридскому Реалу – 0:1.

Как-то тяжеловато выглядела команда и в Лиге Европы, где наследующей неделе сыграет дома против Манчестер Юнайтед. Календарь подобрался не из легких: Реал, Барса, МЮ, хотя это совсем не причина показывать слабые результаты.

Бросается в глаза слабая результативность клуба, всего 23 гола в 25 матчах, считанные клубы забивают меньше. Частично невысокое количество голов можно списать на то, что команда играет с акцентом на оборону. Пятеро футболистов не сыграют в этой встрече, причем Агерд, Бекер и Кубо будут отбывать дисквалификацию.

Личные встречи

В матче первого круга Реал Сосьедад сумел одержать домашнюю победу со счетом 1:0. Бросается в глаза тот факт, что в четырех из последних пяти очных встреч не забивалось больше двух мячей.

Прогноз

Есть ощущение, что букмекеры проявляют неуважение к гостям, считая их большими андердогами. Барса хоть и играет в своем городе, но не на «Камп Ноу», а это тоже важно.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,28, ничья – 5,86 победа Реал Сосьедада – 11,51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, команды на этот раз не смогут порадовать высокой результативностью, поэтому ставлю на тотал меньше 3 голов за 1,89.

Прогноз Sport.ua
Барселона
2 марта 2025 -
17:15
Реал Сосьедад
Тотал меньше 3 1.89 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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