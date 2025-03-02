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Барселона
02.03.2025 17:15 – FT 4 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
02 марта 2025, 21:33 |
276
0

Барселона – Реал Сосьедад – 4:0. Вновь на вершине. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги

02 марта 2025, 21:33 |
276
0
Барселона – Реал Сосьедад – 4:0. Вновь на вершине. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал стадион Монтжуик в Барселоне.

«Сине-гранатовые» не оставили шансов сопернику, разгромив гостей со счетом 4:0.

После этого матча «Барселона» с 57 очками поднялась на первое место, увеличив отрыв от «Атлетико» и «Реала» на 1 и 3 очка соответственно. «Реал Сосьедад» с 34 баллами остался 9-м.

Ла Лига. 26-й тур

Барселона – Реал Сосьедад – 4:0

Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовски, 60

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Касадо (Барселона).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Жерар Мартин (Барселона).
17’
Ариц Элустондо (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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