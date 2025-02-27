02.03.2025 17:15 - : -
Испания27 февраля 2025, 18:06 |
114
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Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 марта матч 26-го тура Ла Лиги
27 февраля 2025, 18:06 |
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В воскресенье, 2 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Реал СосьедадСмотреть трансляцию
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