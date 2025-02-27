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Чемпионат Испании
Барселона
02.03.2025 17:15 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 февраля 2025, 18:06 |
114
0

Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта матч 26-го тура Ла Лиги

27 февраля 2025, 18:06 |
114
0
Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Реал Сосьедад

В воскресенье, 2 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Реал Сосьедад
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Трансляция матча В эфире

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Реал Сосьедад
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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