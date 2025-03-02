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Испания
02 марта 2025, 22:16 | Обновлено 02 марта 2025, 22:22
193
0

Араухо повторил достижение Маскерано среди центрбеков Барселоны в Ла Лиге

Произошло это в поединке против «Реал Сосьедад»

02 марта 2025, 22:16 | Обновлено 02 марта 2025, 22:22
193
0
Араухо повторил достижение Маскерано среди центрбеков Барселоны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Рональд Араухо стал первым центральным защитником «Барселоны» с 2017 года, который в матче Ла Лиги отметился забитым мячом и результативной передачей.

2 марта состоялась встреча 26-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 4:0.

До Араухо в последний раз этим достижением отметился Хавьер Маскерано, который в апреле 2017 года забил гол и отдал ассист против «Осасуны».

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Рональд провел 4 матча и отметился 2 результативными действиями. «Барселона» является лидером турнирной таблицы чемпионата (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Рональд Араухо Барселона - Реал Сосьедад Хавьер Маскерано статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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