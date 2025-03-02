Араухо повторил достижение Маскерано среди центрбеков Барселоны в Ла Лиге
Произошло это в поединке против «Реал Сосьедад»
Рональд Араухо стал первым центральным защитником «Барселоны» с 2017 года, который в матче Ла Лиги отметился забитым мячом и результативной передачей.
2 марта состоялась встреча 26-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 4:0.
До Араухо в последний раз этим достижением отметился Хавьер Маскерано, который в апреле 2017 года забил гол и отдал ассист против «Осасуны».
В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Рональд провел 4 матча и отметился 2 результативными действиями. «Барселона» является лидером турнирной таблицы чемпионата (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
Ronald Araujo is the first Barcelona centre-back to score and assist in a LaLiga game since Javier Mascherano vs. Osasuna in April 2017.— Squawka (@Squawka) March 2, 2025
It's the first time he has ever scored and assisted in a match for Barcelona. ⚽️🅰️ pic.twitter.com/2kVImKMvkd
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