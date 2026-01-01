Экс-игрок Динамо помог Суркису подписать контракт с иностранным тренером

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» польский специалист Мацей Кендзерек рассказал, с кем советовался перед переездом в Украину.

«Я упрямый. Как только я принимаю решение, меня трудно убедить изменить его. Я не отступаю от своих решений.

Я немного рискнул. Перед отъездом я провел некоторые исследования и примерно знал, чего ожидать. Я разговаривал со многими игроками и тренерами, которые живут в Киеве. Томаш Кендзера, например, дал мне несколько советов», – рассказал ассистент тренера «Динамо» Кендзерек.