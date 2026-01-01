Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо помог Суркису подписать контракт с иностранным тренером
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 08:30 |
534
0

Экс-игрок Динамо помог Суркису подписать контракт с иностранным тренером

Кендзерек рассказал, что перед приездом в Киев разговаривал с Кендзерой

01 января 2026, 08:30 |
534
0
Экс-игрок Динамо помог Суркису подписать контракт с иностранным тренером
ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» польский специалист Мацей Кендзерек рассказал, с кем советовался перед переездом в Украину.

«Я упрямый. Как только я принимаю решение, меня трудно убедить изменить его. Я не отступаю от своих решений.

Я немного рискнул. Перед отъездом я провел некоторые исследования и примерно знал, чего ожидать. Я разговаривал со многими игроками и тренерами, которые живут в Киеве. Томаш Кендзера, например, дал мне несколько советов», – рассказал ассистент тренера «Динамо» Кендзерек.

По теме:
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Я хотел бутсы от Роналду, а получил конструктор Лего»
ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
Томаш Кендзера Мацей Кендзерек Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Sportowe Fakty
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31 декабря 2025, 09:45 1
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера

Британец объяснил, почему украинец решился на этот бой

Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Футбол | 01 января 2026, 06:30 0
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро

Батагов может перебраться в Лиссабон

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 31.12.2025, 11:17
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01.01.2026, 08:42
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01.01.2026, 06:12
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33 1
Бокс
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
30.12.2025, 19:11 3
Бокс
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 1
Бокс
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 3
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 5
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем