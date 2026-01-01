Определен лучший дриблер топ-5 чемпионатов Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал абсолютным лидером по количеству успешных обводок среди игроков топ–5 европейских чемпионатов по итогам 2025 года. Согласно статистике Squawka, опубликованной в соцсети X, 18–летний испанец совершил 188 удачных маневров.

Вторую позицию в рейтинге занял представитель «Манчестер Сити» Жереми Доку (111), а замкнул тройку лучших вингер «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус (98).

На четвертой строчке расположился звездный форвард «Реала» Килиан Мбаппе (96), опередив своего одноклубника Винисиуса Жуниора, у которого 86 успешных проходов.

Во второй половине списка оказались защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу (77) и Янкуба Минте из «Брайтона» (75). Восьмое место досталось полузащитнику «Комо» Нико Пасу (72), а девятое – представителю «Баварии» Майклу Олисе (70).

Последнюю позицию в первой десятке занял хавбек «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс, на счету которого 68 обыгрышей.