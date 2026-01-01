Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен лучший дриблер топ-5 чемпионатов Европы
Испания
01 января 2026, 03:44 | Обновлено 01 января 2026, 03:45
75
0

Определен лучший дриблер топ-5 чемпионатов Европы

Назван лидер по обводкам

01 января 2026, 03:44 | Обновлено 01 января 2026, 03:45
75
0
Определен лучший дриблер топ-5 чемпионатов Европы
Instagram. Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал абсолютным лидером по количеству успешных обводок среди игроков топ–5 европейских чемпионатов по итогам 2025 года. Согласно статистике Squawka, опубликованной в соцсети X, 18–летний испанец совершил 188 удачных маневров.

Вторую позицию в рейтинге занял представитель «Манчестер Сити» Жереми Доку (111), а замкнул тройку лучших вингер «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус (98).

На четвертой строчке расположился звездный форвард «Реала» Килиан Мбаппе (96), опередив своего одноклубника Винисиуса Жуниора, у которого 86 успешных проходов.

Во второй половине списка оказались защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу (77) и Янкуба Минте из «Брайтона» (75). Восьмое место досталось полузащитнику «Комо» Нико Пасу (72), а девятое – представителю «Баварии» Майклу Олисе (70).

Последнюю позицию в первой десятке занял хавбек «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс, на счету которого 68 обыгрышей.

По теме:
МОДРИЧ: «Я лично наблюдал, как в раздевалке он довел до слез Роналду»
Роберто Карлос прервал молчание: что с его здоровьем на самом деле
Касильяс удивил заявлением о тренере Реала
Ламин Ямаль Барселона Жереми Доку Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Майкл Олисе Нико Пас Янкуба Минте Нико Уильямс Реал Мадрид Бавария Мохаммед Кудус Тоттенхэм
Михаил Олексиенко Источник: Squawka
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может принять участие в невероятном обмене Ромы с чемпионами
Футбол | 01 января 2026, 00:30 0
Довбик может принять участие в невероятном обмене Ромы с чемпионами
Довбик может принять участие в невероятном обмене Ромы с чемпионами

Украинец может оказаться в «Наполи»

Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Другие виды | 01 января 2026, 00:01 6
Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!

Пусть 2026 год принесет большие победы на всех фронтах

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31.12.2025, 08:06
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 31.12.2025, 11:17
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31.12.2025, 08:43
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
31.12.2025, 06:32 12
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем