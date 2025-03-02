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2 марта на Индиан-Уэллс свой матч полуфинала квалификации проведут Дарья Снигур (WTA 127) и Аои Ито (WTA 110). Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Дарья Снигур

Украинская теннисистка в этом году выдала парочку хороших турниров. Снигур смогла преодолеть квалификацию Aus Open, но потом проиграла опытной Коллинс в первом круге, оказав достойное сопротивление.

Еще одно сильное выступление было на турнире в Германии серии ITF, там удалось дойти до финала, а в решающей битве проиграла «нейтралке» Юлии Авдеевой – 3:6, 3:6.

Свой последний матч Снигур провела на турнире в Словакии, где была первой сеяной, но умудрилась проиграть немке Нома Ноха Акуге из третьей сотни – 2:6, 5:7.

Даже в этом сезоне спортсменка показывала теннис приличного уровня, однако, ей явно не хватает стабильности, Дарье 22 года. Теннисистка в текущем сезоне смогла одержать 8 побед в 13 противостояниях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Аои Ито

Японская спортсменка оптимистично начала этот сезон, выиграв WTA 125 в Канберре. После этого Ито проиграла три матча подряд, вылетая из квалификаций турниров Aus Open, в Сингапуре и Абу-Даби.

Был прогресс в Дохе, где она прошла квалификацию, обыграв Бондар и Грачеву, с основной сетке Аои разгромно уступила Елене Остапенко – 2:6, 1:6. Похожая история была и в Дубае, там она прошла в отборе американок Таунсенд – 6:3, 6:4 и Крюгер – 7:5, 6:2. Уже в основной сетке без шансов проиграла Белинде Бенчич – 0:6, 2:6.

Теннисистка в этом сезоне успела провести 14 матчей, в которых одержала 9 побед. Ито выглядит неплохо, в основном она проигрывает соперницам высокого уровня. Японке 20 лет, она играет на престижных турнирах и пытается прогрессировать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аои Ито

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящей битве японка считается небольшим фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Снигур – 2,36, успех Ито – 1,55. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рискну предположить, что в таком матче будет борьба, предлагаю поставить на тотал больше 19,5 геймов за 1,61.